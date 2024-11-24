Зажжена рождественская елка в Каунасе: заряженная уютом и традициями

Многотысячная толпа каунасцев и гостей города собралась у на площади Венибес, где зажглась главная рождественская елка города. В этом году Каунас стал первым городом страны, где зажгли рождественскую елку и начали марафон праздничных мероприятий. Празднично украшенный пешеходный маршрут протянулся от пульсирующей уютом и теплом площади Венибес через всю аллею Лайсвес до самого сердца Старого города – Ратушной площади. В Старом городе каунасцы и гости города найдут торговые ряды с лакомствами, а от Ратушной площади до подземного перехода и обратно малышей бесплатно доставит поезд.
На этот раз каунасская ель действительно исключительная
На площади Венибес собралась многотысячная толпа каунасцев и гостей города: начался праздничный концерт, кульминацией которого стало зажжение главной рождественской елки города.
Прямую трансляцию вели актер Дайнюс Казлаускас и дедушка Каледа. На сцену вышлит известные коллективы и исполнители: Юстинас Лапатинскас, Карина Крысько, Иеронимас Милюс, Евгения Редько, Юстинас Ярутис, Габриэлюс Вагелис, Иева Наркуте, Катажина Звонкувене, Ируна Пузарайте, Дайнотас Варнас, Саулюс Прусайтис, „Biplan“, Silvester Belt, „The Roop“ и другие.
Привыкшие видеть главную рождественскую елку города в самом сердце Старого города, на Ратушной площади, каунасцы на этот раз любовались символом Рождества в самом центре города – площади Венибес. В связи с продолжающимися ремонтными работами в Старом городе было решено разместить елку в другом месте. Представители муниципалитета признались, что на протяжении многих лет слышали пожелания каунасцев о том, чтобы главной рождественской елкой города была натуральная, настоящая лесная елка.
Кстати, натуральную ель на площади Венибес украшали и раньше, спустя некоторое время ее решили перенести в Старый город. После долгого перерыва каунасцы смогут полюбоваться натуральной, настоящей елью. 18-метровая ель родом из Шилайняйского района, дерево, посаженное во дворе 37 лет тому назад, было подарено городу назад семьей из Каунаса.
Живая ель в самом центре города – поистине уникальное событие. Главная городская ель, стоявшая на Ратушной площади десять лет подряд, была построена на том же металлическом каркасе, который когда-то город приобрел по довольно дорогой цене. В результате он выглядел одинаково, той же высоты и объема, по бокам была обтянута настоящими еловыми ветками.
Отличались лишь элементы декора и освещение, композицию 16 лет подряд с годичным перерывом создавала искусствовед Иоланта Шмидтене. Вместе со своей командой она всегда удивляла каунасцев и гостей города уникальной и неповторимой елкой.
На этот раз украшение главной рождественской елки города было поручено вильнюсской компании „Adam Decolight“, гильдии текстильщиков и художников под руководством Й. Шмидтене, которая выиграла конкурс государственных закупок.
Главный акцент декора – пряники
„При создании украшений в этом году мы подумали о том, что значит для людей уютное Рождество и вспомнили то теплое ощущение, когда приезжаешь в рождественские городки и чувствуешь запах вкусных пряников. Поэтому мы решили, что имбирные пряники, декорированные различными формами, будут очень красиво смотреться на самой елке“, — описал идею декора Нериюс Хмеляускас, директор компании Adam Decolight. Пряника, лошадки, пряничные человечки, домики с сахарными крышами – главные декоративные элементы каунасской елки в этом году. Все пряники, а их около 200 штук, сделаны вручную.
Дерево опоясывают более 40 тыс. лампочек. Празднично украшена не только главная елка города, но и вся площадь Венибес, которая стала символом ожидания главных праздников года. „В этом году нас ждет насыщенная программа мероприятий. На площади Венибес расположены резиденция Деда Мороза, организована торговля деликатесами, проводятся образовательные мероприятия. В декабре выступят хоры Каунаса и других городов. В течение двух выходных горожан и гостей будут радовать вечера диджейской музыки на площади Венибес“, - рассказала заместитель директора администрации Каунасского самоуправления Эгле Андрюшкене.
Рождественский пешеходный маршрут из центра города в Старый город
Дух ожидания главных праздников года пульсирует не только в центре города, но и в уютном, освещенном и украшенном Старом городе. На этот раз для Каунаса и гостей города приготовлен, пожалуй, самый длинный пешеходный маршрут, протянувшийся через аллею Лайсвес от площади Венибес, превратившейся в рождественский городок, до Ратушной площади, известной как сердце Старого города. Главная артерия Старого города Каунаса – улица Вильняус уже превратилась в настоящую елочную аллею. Рядом с базиликой расположатся прилавки с продажей деликатесов. С субботы здесь также будет курсировать поезд, который бесплатно довезет маленьких пассажиров до подземного перехода на улице Вильняус и обратно в Ратушу.
Далее маршрут продолжится до площади на улице М. Валанчюса, где будет оборудован купол с образовательным пространством. Наконец, традиционно освещенный Каунасский замок и впечатляюще иллюминированный парк Сантака.