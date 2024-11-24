Зажжена рождественская елка в Каунасе: заряженная уютом и традициями

Дерево опоясывают более 40 тыс. лампочек. Празднично украшена не только главная елка города, но и вся площадь Венибес, которая стала символом ожидания главных праздников года. „В этом году нас ждет насыщенная программа мероприятий. На площади Венибес расположены резиденция Деда Мороза, организована торговля деликатесами, проводятся образовательные мероприятия. В декабре выступят хоры Каунаса и других городов. В течение двух выходных горожан и гостей будут радовать вечера диджейской музыки на площади Венибес“, - рассказала заместитель директора администрации Каунасского самоуправления Эгле Андрюшкене.

Дух ожидания главных праздников года пульсирует не только в центре города, но и в уютном, освещенном и украшенном Старом городе. На этот раз для Каунаса и гостей города приготовлен, пожалуй, самый длинный пешеходный маршрут, протянувшийся через аллею Лайсвес от площади Венибес, превратившейся в рождественский городок, до Ратушной площади, известной как сердце Старого города. Главная артерия Старого города Каунаса – улица Вильняус уже превратилась в настоящую елочную аллею. Рядом с базиликой расположатся прилавки с продажей деликатесов. С субботы здесь также будет курсировать поезд, который бесплатно довезет маленьких пассажиров до подземного перехода на улице Вильняус и обратно в Ратушу.