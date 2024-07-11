Заявления члена вильнюсского горсовета о геях удивили: "Ему должно быть стыдно"

В Литве сообщали о заявлениях психиатра, который в советское время „лечил“ геев, будто гомосексуальные люди недоразвитые. После этого скандала высказался и член вильнюсского горсовета, представитель Национального объединения Алмантас Станкунас, заявив, что гомосексуальность – это половое расстройство. Его заявления раслкритиковал социал-демократ Тадас Винокурас, а председатель Ассоциации толерантной молодежи Артурас Рудоманскис отметил, что это разжигание розни в отношении общины ЛГБТК+, пишет портал madeinvilnius.lt.