Заявления члена вильнюсского горсовета о геях удивили: "Ему должно быть стыдно"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1992 году убрала гомосексуальность из списка болезней. Это не считается ни болезнью, ни расстройством.
„Как отмечает Литовский союз психологов, „лечение“ гомосексуальности, или конверсивная терапия, не только неэффективна, но и вредна, поскольку приводит к отрицательным последствиям для психического здоровья, снижает самооценку и вредит отношениям“, – сказал Рудоманскис.
„Если вы верите науке, должны признать: гомосексуальность - это половое расстройство“, – писал в Facebook Станкунас 6 июля.
Портал Jarmo.net пытался получить комментарий политика, но тщетно.
Винокурас заявил, что высказывание Станкунаса свидетельствует о том, что „правые радикалы“ направили огонь ненависти на общину ЛГБТК+. Он убежден, что политику должно быть стыдно распространять такую информацию.
Рудоманскис сказал, что такие заявления политика наносят вред. „Они усугубляют постоянный стресс, в котором находятся представители этого меньшинства, что отрицательно сказывается на их психическом или физическом здоровье“, – сказал собеседник.
Он поднял вопрос, не нарушил ли политик закон.
Jarmo.net обратился к председателю Комиссии по этике Вильнюсского муниципалитета Ремигиюсу Мотузасу.
По словам Мотузаса, жалобу на члена горсовета может написать любое физическое или юридическое лицо.
„После получения обращения комиссия рассмотрит, действительно ли член горсовета нарушил этику“, – сказал Мотузас.
Поведение Станкунаса Комиссия по этике уже будет расследовать, только пока вопрос нелегального вывешивания мемориальной доски в честь полковника Казиса Шкирпы.
„Если полиция признает действия Станкунаса нарушением закона, то ему могут объявить вотум недоверия“, – сказал Винокурас.