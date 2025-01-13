2025.01.13 16:42

Завораживающие кадры из Ниды: зима раскрыла себя во всей красе

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Nidos ledo skulptūros
Nidos ledo skulptūros
ФОТО: A. Miežanskas

Антанас Межанскас поделился завораживающими кадрами из Ниды. Этот город каждый год радует глаз ледяными скульптурами, созданными природой.

Фотографии и видео Межанскаса покорят сердца многих людей. Ему удалось зафиксировать необычную погоду на взморье.

Явление пояснили специалисты Литовской гидрометеорологической службы: „Это обледенение – отложение льда любого вида на поверхности сооружений, деревьев и т.д.“

„В Ниде это явление образуется при сильном ветре. Из-за ветра брызги вод залива попадают на деревья, кустарники, архитектурные сооружения и т.д.

Постепенно формируется слой льда со множеством сосулек. Это явление непродолжительное“, – было сказано на сайте Meteo.lt.

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