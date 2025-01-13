Завораживающие кадры из Ниды: зима раскрыла себя во всей красе

Фотографии и видео Межанскаса покорят сердца многих людей. Ему удалось зафиксировать необычную погоду на взморье.
Явление пояснили специалисты Литовской гидрометеорологической службы: „Это обледенение – отложение льда любого вида на поверхности сооружений, деревьев и т.д.“
„В Ниде это явление образуется при сильном ветре. Из-за ветра брызги вод залива попадают на деревья, кустарники, архитектурные сооружения и т.д.
Постепенно формируется слой льда со множеством сосулек. Это явление непродолжительное“, – было сказано на сайте Meteo.lt.
Оставить комментарий Читать комментарии