Завершим год осенней погодой – проливным дождем и бушующим ветром

В субботу во многих районах дождь, морось, местами туман. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, 4-9 м/с. Температура ночью 2-6 градусов тепла, днем – 3-7 градусов тепла.
В воскресенье во многих районах ожидается дождь, морось. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью – 2-6 градусов тепла, днем – 3-7 градусов тепла.
Гидрологическая ситуация
В стране наблюдается повышение уровня воды, в западной части до 61 см в сутки. Ожидается колебание уровня воды, преимущественно повышение.
Температура воды в реках 1-7, в озерах 0-5, в Куршском заливе 3-4, в Балтийском море 5-6 градусов тепла.
Местами образовался тонкий ледяной покров.
Последний день года мы завершим по-осеннему хмурой погодой. Во многих районах продолжатся осадки, будет преобладает дождь, в северной части страны будет изморось.