2024.12.27 08:41

Завершим год осенней погодой – проливным дождем и бушующим ветром

 
ru.DELFI.lt
Stiprus vėjas ir lietus sostinėje
Stiprus vėjas ir lietus sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В пятницу днем ожидается дождь, морось, местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха 3-7 градусов тепла, сообщает Гидрометеорологическая служба Литвы.

В субботу во многих районах дождь, морось, местами туман. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, 4-9 м/с. Температура ночью 2-6 градусов тепла, днем – 3-7 градусов тепла.

В воскресенье во многих районах ожидается дождь, морось. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью – 2-6 градусов тепла, днем – 3-7 градусов тепла.

Гидрологическая ситуация

В стране наблюдается повышение уровня воды, в западной части до 61 см в сутки. Ожидается колебание уровня воды, преимущественно повышение.

Температура воды в реках 1-7, в озерах 0-5, в Куршском заливе 3-4, в Балтийском море 5-6 градусов тепла.

Местами образовался тонкий ледяной покров.

Последний день года мы завершим по-осеннему хмурой погодой. Во многих районах продолжатся осадки, будет преобладает дождь, в северной части страны будет изморось.

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