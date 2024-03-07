Завершилась акция протеста польских фермеров на границе с Литвой

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Romas Sadauskas - Kvietkevičius
По данным Службы охраны государственной границы, в четверг завершилась акция протеста польских фермеров на пограничном пункте Будзиско-Кальвария.

"Дополнительные силы рассредоточились, остались только те, кто обычно там находится и находился там до 1 марта. Грузовики движутся в обычном режиме", - указали сотрудники.

В прошлую пятницу польские фермеры начали частично блокировать дорогу между Калварией и деревней Будзиско в Сувалкском повете, Польша.

В ходе акции, которая продлилась почти неделю, они проверяли количество перевозимого украинского зерна.

Ранее польские фермеры блокировали дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию.

Протест вызван, по мнению польских аграриев, недобросовестной конкуренцией, поскольку украинское зерно дешевле и это снижает цены на его продукцию по всей Европе.

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