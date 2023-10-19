Завершен ремонт читального зала Центра ознакомления с государством в президентском дворце

"Это помещение будет использоваться для разных встреч президента и его команды, для интервью", – сообщила пресс-служба президента.

В этом помещении будет действовать "обычный режим безопасности президентской резиденции", куда не допускают посетителей.

Президентская служба указала, что сам Центр ознакомления с государством открыт для посещения. Сейчас готовят новое пространство – сенсорную комнату.

Напомним, что ремонт библиотеки начался в мае 2022 года, однако с тех пор в помещении состоялось несколько встреч - записывались поздравления президента и его супруги с Рождеством и Пасхой, состоялась встреча Дианы Науседене с супругой посла Мальтийского ордена.

В феврале вышла книга журналистов Довидаса Панцероваса и Бируте Давидоните, в которой было сказано, что в этом музее планировалось разместить первую леди Диану Науседене, поскольку у нее не было отдельного кабинета.