Завершается эра тихого часа в детских садах Литвы: будут трудности

Пока одни дети спят, другие занимаются спокойными видами деятельности. Не лежат два часа в кроватях, а проводят время иначе.
„Мы любим ходить на улицу в хорошую погоду. Мы можем складывать пазлы, посмотреть что-нибудь о природе, поговорить о природе“, – сказала помощник воспитателя детского сада в Вилкпеде Карина.
В этом детском саду неспящим детям не приходится лежать в кроватях два часа уже несколько лет, не спят 10% детей. Большая их часть – дошкольники.
„Мы заметили, что появляется больше детей с такой проблемой, они хуже себя чувствуют эмоционально“, – сказала директор этого детского сада Лина Банайтене.
Еще один повод для изменения порядка - возвращение на родину эмигрантов.
„За границей в детских садах дети не спят. Поэтому приехавшим детям сложно подстроиться под новый порядок, это для них стресс“, – сказала Банайтене.
Однако до сих пор каждый третий детский сад в Литве живет в прежнем режиме – заставляет детей спать.
„Случаи бывали разные, некоторые дети из-за этого начинали писать в кровати, грызли ногти, не хотели ходить в детский сад“, – сказала член правления Ассоциации семей Урте Жукаускайте-Забуке.
Она рассказала, что семьи боролись за изменение порядка почти 5 лет.
„Мы рассказывали о научных исследованиях, о болезненном опыте родителей, о вреде детям. Наконец, это дало результат“, – сказала Жукаускайте-Забуке.
С мая перемены должны практиковать все детские сады Литвы.
Президент Ассоциации дошкольного воспитания Лина Багданавичене сказала, что новый порядок доставит немало хлопот многим детским садам, поскольку не хватает педагогов и помещений.
„Мы уже договорились, что должны быть два работника по 1/4 ставки, они приходят в группу, принимают детей, занимаются с ними чем-то“, – сказала Банайтене.
Большая часть детских садов была построена не меньше 30 лет назад, поэтому для оборудования новых помещений потребуется финансирование.
„В старых детских садах помещений не хватает, нет ни спортзала, ни актового зала. Не хватает помещений. Поэтому инвестиции будут немаленькими“, – сказала Багданавичене.
Ассоциация муниципалитетов особых проблем не видит. Уверяет, что надо только подкорректировать часы работы воспитателей.
„Если мы видим, что не хватает ставки или половины ее, то можно пересмотреть нагрузку тех работников, которые уже есть. Это решаемо“, – сказал президент ассоциации Аудрюс Клишонис.
Вопросы финансирования каждый муниципалитет будет решать самостоятельно.