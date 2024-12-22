Завершается эра тихого часа в детских садах Литвы: будут трудности

Пока одни дети спят, другие занимаются спокойными видами деятельности. Не лежат два часа в кроватях, а проводят время иначе.

„Мы любим ходить на улицу в хорошую погоду. Мы можем складывать пазлы, посмотреть что-нибудь о природе, поговорить о природе“, – сказала помощник воспитателя детского сада в Вилкпеде Карина.

В этом детском саду неспящим детям не приходится лежать в кроватях два часа уже несколько лет, не спят 10% детей. Большая их часть – дошкольники.

„Мы заметили, что появляется больше детей с такой проблемой, они хуже себя чувствуют эмоционально“, – сказала директор этого детского сада Лина Банайтене.

Еще один повод для изменения порядка - возвращение на родину эмигрантов.