Засуха заканчивается: после солнечного понедельника наступят перемены

Ждет еще один солнечный день. Осадков не ожидается. Поднимется юго-восточный ветер, местами порывы будут достигать 15–18 м/с. Воздух прогреется до 23–28 градусов, теплее будет на западе страны.

В ночь на вторник к Литве приблизится атлантический циклон с холодным атмосферным фронтом. Небо заволокут облака. Около полуночи на взморье придут дождевые тучи, утром они захватят небо на западной части страны. Пойдут обильные дожди, местами с грозами. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 12–17 градусов тепла.

Во вторник днем будет облачно с прояснениями и влажно. Во многих районах пройдут дожди. Возможны небольшие дожди с грозами. На западе страны осадки будут интенсивнее. В западной и центральной части Литвы воздух прогреется до 18–20 градусов, местами ожидаются сильные осадки – там может быть и на несколько градусов меньше. На востоке будет 21–23 градуса тепла.