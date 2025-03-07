Застрявшая в Дубае литовка рассказала о ситуации: люди плачут, это кошмар

Авиакомпания сообщала, что полет был отозван из-за системы, отвечающей за информацию о передвижении самолета, которая ограничивается в определенном воздушном пространстве.
„Из-за местных ограничений самолету, который может летать в Европе, не разрешают вылететь из ОАЭ. airBaltic соблюдает местные правила, поэтому не может осуществить этот рейс“, – сказано в комментарии, полученном Delfi.
Моника рассказала Delfi, что происходит среди пассажиров рейса.
„Люди ведут себя по-разному, одни покупают новые билеты. Некоторые говорили, что билет стоил больше 1000 евро, другие нашли через Польшу по 300 евро.
Многим предложили варианты через Франкфурт и Гамбург на 15.00 и 15.15 ч.
Все бежали, опаздывали. Местные авиалинии отказались регистрировать, поскольку до вылета было меньше часа. Семья с младенцем прибежала раньше других, но все равно с 5-минутным опозданием. И их не регистрировали.
Были люди, которые плакали. Одна женщина бежала, задыхалась, у нее было плохо с сердцем“, – рассказала Моника.
По ее словам, между терминалами большое расстояние, поэтому пассажиры ждали автобус. Из точки A в точку Б пешком идти 55 минут.
„Все устали, вспотели, все нервничают. А местная авиакомпания их игнорирует, отправляет в другое место, это кошмар. В группе был человек, у которого утром был приступ эпилепсии. И он бегал с другими. Страшная картина. Ему вызвали врачей, его реанимировали, он упал, ударился, а сегодня бегает вместе со всеми“, – продолжила собеседница.
На вопрос, как она сама планирует вернуться в Литву, Моника сказала, что ждет информации от компании Makalius. Есть и другие люди, которые покупали билеты через эту компанию.
Однако представители Makalius указали Delfi, что реальный организатор этой поездки компания JoinUp.
Однако airBaltic сказала Монике обращаться к тем, у кого она покупала билеты, билеты Моника покупала в компании Makalius.
„Когда мы с ними поругались, тогда начали предоставлять информацию. Ждем предложений. Сидим и грустим. Планируем звонить в посольство“, – сказала Моника.
Она заметила, что airBaltic плохо наладила связь и с теми, кто покупал билеты напрямую. Еще одной группе прислали билеты, но люди не могут регистрироваться на рейс, потому что не успевают добраться до пункта регистрации.
„Три женщины только что прибежали в слезах. Одна бегает с ребенком на руках. Одну женщину отделили от мужа, она не знает, как вернуться, английским не владеет. Однако и их на другие рейсы не принимают.
Здесь все злятся, все несчастны. Не из-за отмены рейса, а из-за бардака. Все понимают, что самолет может выйти из строя.Из-за этого нет никаких претензий. Никакого уважения к людям, люди здесь - пыль“, – заметила Моника.
Основатель Oro skundas и эксперт по защите прав авиапассажиров Балис Римкус сказал Delfi, что надо делать людям в такой ситуации.
Во-первых, остановиться на мгновение и свободно вздохнуть.
airBaltic - европейская компания, зарегистрированная в Латвии, это дает возможность воспользоваться правом Nr. 261 регламента ЕС, которое касается перелетов не из страны ЕС в страну ЕС.
Сначала надо думать не о компенсации, а о том, как вернуться в Литву.
„Авиакомпания должна предложить варианты. Если не предложит, пассажиры могут искать варианты сами. Необязательно спешить и пытаться немедленно улететь, есть право на выбор удобного времени, если рейс отозван“, – пояснил Римкус.
Если пассажиры видят, что не успевают на рейс, лучше отказаться о ждать другого предложения.
О ночлеге, если он нужен, должна позаботиться авиакомпания или же компенсировать эти расходы. Правда, это не значит, что вы можете выбирать самые дорогие апартаменты, за них деньги не вернут.
По словам Римкуса, компенсируют не только ночлег, но и питание. Иногда об этом заботиться сама авиакомпания.
Когда вы вернетесь домой, обращайтесь за компенсацией.
„Компенсация зависит от расстояния перелета. Расстояние между Думаем и Вильнюсом 4090 км (это последняя категория, от 3500 км), – сказал эксперт. – Компенсация составляет 600 евро на человека“.
Чем меньше расстояние, тем меньше компенсация.