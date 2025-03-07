Застрявшая в Дубае литовка рассказала о ситуации: люди плачут, это кошмар

Все бежали, опаздывали. Местные авиалинии отказались регистрировать, поскольку до вылета было меньше часа. Семья с младенцем прибежала раньше других, но все равно с 5-минутным опозданием. И их не регистрировали.

Многим предложили варианты через Франкфурт и Гамбург на 15.00 и 15.15 ч.

„Люди ведут себя по-разному, одни покупают новые билеты. Некоторые говорили, что билет стоил больше 1000 евро, другие нашли через Польшу по 300 евро.

„Из-за местных ограничений самолету, который может летать в Европе, не разрешают вылететь из ОАЭ. airBaltic соблюдает местные правила, поэтому не может осуществить этот рейс“, – сказано в комментарии, полученном Delfi.

Авиакомпания сообщала, что полет был отозван из-за системы, отвечающей за информацию о передвижении самолета, которая ограничивается в определенном воздушном пространстве.

На вопрос, как она сама планирует вернуться в Литву, Моника сказала, что ждет информации от компании Makalius. Есть и другие люди, которые покупали билеты через эту компанию.

„Все устали, вспотели, все нервничают. А местная авиакомпания их игнорирует, отправляет в другое место, это кошмар. В группе был человек, у которого утром был приступ эпилепсии. И он бегал с другими. Страшная картина. Ему вызвали врачей, его реанимировали, он упал, ударился, а сегодня бегает вместе со всеми“, – продолжила собеседница.

По ее словам, между терминалами большое расстояние, поэтому пассажиры ждали автобус. Из точки A в точку Б пешком идти 55 минут.

Были люди, которые плакали. Одна женщина бежала, задыхалась, у нее было плохо с сердцем“, – рассказала Моника.

Однако представители Makalius указали Delfi, что реальный организатор этой поездки компания JoinUp.

Однако airBaltic сказала Монике обращаться к тем, у кого она покупала билеты, билеты Моника покупала в компании Makalius.

„Когда мы с ними поругались, тогда начали предоставлять информацию. Ждем предложений. Сидим и грустим. Планируем звонить в посольство“, – сказала Моника.

Она заметила, что airBaltic плохо наладила связь и с теми, кто покупал билеты напрямую. Еще одной группе прислали билеты, но люди не могут регистрироваться на рейс, потому что не успевают добраться до пункта регистрации.