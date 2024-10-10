2024.10.10 15:21

Заслуживающие внимания смотровые башни, с которых открывается великолепный вид

 
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Merkinės apžvalgos bokštas
Merkinės apžvalgos bokštas
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Смотровые башни на охраняемых территориях строят, чтобы можно было полюбоваться уникальным ландшафтом.

Шилинишкская (Гинучайская) смотровая башня

В Аукштайтийском национальном парке, рядом с Гинучай, стоит телекоммуникационная башня высотой 60 м. На высоте 30 м оборудована площадка, с которой можно полюбоваться окрестностями.

Это одна из первых смотровых башен в Литве, с которой открывается великолепный вид на Шилинишкский хребет, озеро Пакасас и его полуострова. В прошлом году башня получила имя „Башни приятелей“.

Apžvalgos bokštas ir Ginučių malūnas

Меркинская смотровая башня

В Меркине (Дзукийский национальный парк) стоит смотровая башня высотой 26 м. Ее силуэт напоминает растущие здесь сосны с их кронами.

На башне есть несколько площадок на разных уровнях, с которых можно увидеть Неман, остров Пастрауяс, лесной ландшафт. На этой башне особенно красивы закаты.

Merkinės apžvalgos bokštas

Сиберийская смотровая башня

В Жемайтийском национальном парке на горе Сидабрас, над южными берегами озера Платяляй находится Сиберийская смотровая башня, с которой открывается вид на самое большое и глубокое озеро Платяляй.

Plateliai

Смотровая площадка на дюне Парнидиса

В национальном парке Куршской косы смотровая площадка находится на дюне Парнидиса.

Parnidžio kopa

Высота дюны 52 м на д уровнем моря.

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