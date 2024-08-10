2024.08.10 07:03

Защита товара в магазине удивила – торговцы всеми силами стараются защититься от воров

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Apsaugos nuo vagysčių ant maisto produktų „Maximos“ parduotuvėje
Apsaugos nuo vagysčių ant maisto produktų „Maximos“ parduotuvėje
ФОТО: Josvydo Elinsko (Elta) ir skaitytojo nuotr.

Торговые сети не скрывают, что кражи из магазинов – большая проблема, для защиты они начинают использовать дополнительные меры. В социальных сетях сообщают, что в одном из магазинов Maximа защиту использовали на банках с икрой. Однако и это не останавливает воров.

Торговцы заметили, что некоторые воры относятся к своей деятельности, как к бизнесу и приходят в магазин даже после того как их поймают.

В конце июня Delfi писал о том, что Литовская ассоциация торговых компаний предлагает запретить попавшимся на краже лицам в течение определенного времени входить в магазины. А владелец сети Norfа Дайнюс Дундулис сказал, что около входа в магазины можно установить видеокамеры, которые будут связаны с полицейскими серверами.

Обычно на дорогих товарах бывает защита от воров, но сейчас такая защита появилась и на продуктах.

Apsaugos nuo vagysčių ant maisto produktų „Maximos“ parduotuvėje

В социальной сети Reddit пользователь поделился фотографией из магазина Maximа на ул. Тускулену, в Вильнюсе. На фото видна защита на банках с красной икрой..

Пресс-секретарь Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала Delfi, что для защиты товаров используют и визуальные и незаметные средства, а также видеокамеры. На фото, по ее словам, визуальное средство защиты.

По ее словам, чаще всего из магазинов воруют те товары, которые можно продать на „теневом“ рынке: алкоголь, кофе, косметика, икра, сливочное масло, сыр, мясные изделия. Часто воруют лотерейные билеты.

Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė

„С помощью защиты мы оберегаем алкоголь, косметику, бытовую технику, игрушки и даже продукты, например, дорогие мясные изделия, икру, сыры и др“, – сказала Тракимайте-Шяшкувене.

По ее словам, есть штатные воры, которые неоднократно воруют в разных магазинах.

Однако превенция и штрафы не отваживают воров, на счету которых по 10–30 судимостей, сказала представитель Maxima.

Vagystė parduotuvėje

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