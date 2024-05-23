"Защита от варварских действий": в Вильнюсе будут протестовать против закрытия музеев

По словам организаторов, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас отказался встретиться и обсудить судьбу нескольких музеев писателей, поэтому в четверг к столичному муниципалитету приглашаются все, для кого важна "защита Вильнюса от варварских действий“.

На прошлой неделе столичный совет в целях оптимизации музейной сети города принял решение ликвидировать музей-усадьбу Маркучяй (бывший Литературный музей Пушкина). Его коллекцию передадут Вильнюсскому городскому музею, отделом которого затем и станет музей в Маркучай. Последнему будет передана и коллекция мемориальной квартиры-музея Беатриче Гриневичюте. Вместо музеев предполагается создать их подразделения.