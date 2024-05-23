"Защита от варварских действий": в Вильнюсе будут протестовать против закрытия музеев

По словам организаторов, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас отказался встретиться и обсудить судьбу нескольких музеев писателей, поэтому в четверг к столичному муниципалитету приглашаются все, для кого важна "защита Вильнюса от варварских действий“.
На прошлой неделе столичный совет в целях оптимизации музейной сети города принял решение ликвидировать музей-усадьбу Маркучяй (бывший Литературный музей Пушкина). Его коллекцию передадут Вильнюсскому городскому музею, отделом которого затем и станет музей в Маркучай. Последнему будет передана и коллекция мемориальной квартиры-музея Беатриче Гриневичюте. Вместо музеев предполагается создать их подразделения.
Кроме того, советом городского самоуправления было принято решение подключить мемориальные дома трех писателей к организации „Вильнюсский литературный город ЮНЕСКО“. Дом Венцловы, расположенный на улице Паменкальнё, и квартиры В. Миколайтиса-Путинаса и В. Креве-Мицкявичюса, расположенные на улице Тауро, предполагается открыть под литературные резиденции.
Представители Вильнюсского муниципалитета подчеркивают, что принятое решение пока „носит формальный характер, позволяющий начать правовые изменения в сети учреждений“. По их словам, более четкая концепция содержания институтов должна быть представлена в ближайшие девять месяцев.
На прошлой неделе представители общественности, выступавшие против таких преобразований, призвали жителей подписать петицию. За требование остановить уничтожение музеев уже подписались более 1,5 тыс. жителей.