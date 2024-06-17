2024.06.17 09:24

Защита от домашнего насилия: в Литве было выдано более 8000 охранных ордеров

 
Elta
ru.DELFI.lt
Smurtas
Smurtas
ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

С начала этого года сотрудниками полиции было выдано более 8000 охранных ордеров для защиты от домашнего насилия. Примерно такое же количество их было выдано за первое полугодие прошлого года, отмечают представители полиции.

"С начала года было выдано более 8 тыс. охранных ордеров и таким образом предоставлена большая защита лицам, сталкивающимся с риском стать жертвами насилия“, – заявил в понедельник в эфире радиостанции LRT заместитель начальника Бюро общественного порядка Миндаугас Акелайтис.

"С июля прошлого года их должно было быть около 16 000 За полгода тоже должно было быть 8 000-9 000“, – отметил сотрудник полиции.

Ранее в Департаменте полиции заявили, что с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. полиция выдала 10 747 охранных ордеров для защиты от домашнего насилия. За тот же период сотрудники полиции возбудили 4363 дела о домашнем насилии.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии