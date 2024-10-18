Зарплатами недовольны больше половины работников: кто жалуется больше всего

Больше всего на недостаточные зарплаты жалуются специалисты, техники, которые получают по 1407 евро, а хотели бы получать по 1984 евро, а также квалифицированные работники, которые сейчас получают 1269 евро, а хотели бы получать на 524 евро больше (1793 евро).

И это несмотря на то, что в течение последних 12 месяцев 4 из 10 работающим зарплаты повысили. Правда, 13% по разным причинам зарплаты снизили, а у каждого третьего зарплаты не изменились.

Сейчас своей зарплатой доволен каждый третий работник (34%), а недоволен каждый второй (51%), еще 15% не могли ответить на вопрос.

„В конце августа после долгих дискуссий удалось принять решение о повышении минимальной зарплаты – она будет составлять 1038 евро, – сказала представитель портала CVMarket.lt Раймонда Татарелите, – однако, как показало наше исследование, работники хотели бы получать больше, поскольку зарплаты в Литве повышают медленнее, чем растут цены“.

Меньше всего на зарплаты жалуются продавцы и обслуживающий персонал (повара, официанты, работники магазинов и т.д.), которые хотели бы получать не 927 евро, как сейчас, а на 148 евро больше (1075 евро).

В пресс-релизе сказано, что в целом работники в Литве сказали, что могли бы прожить нормально, если бы их зарплата увеличилась на 1/4. Если сравнивать с другими странами Балтии, то Литва выглядит достаточно скромно, поскольку эстонцы, у которых зарплата на 300 евро больше, чем в Литве, хотели бы зарплату на 30% больше.

Латвийцы хотели бы, чтобы зарплата у них стала на 32% больше, сейчас зарплаты в Латвии самые низкие во всем регионе.