Зарплата доярки – 2000 евро "на руки": фермеры предлагают жилье и питание, но работников не находят

А в Мажейкяйском районе доярке предлагают зарплату 1000–2000 евро „на руки“. В Рокишкском районе компания Auginimo formulė ищет доярку и предлагает ей зарплату 1000-1400 евро „на руки“.

Например, в Кайшядорском районе фермер ищет помощника для работы на складе зерна, зарплата – 924 евро „на руки“. В Кельмесском районе предлагается работа на ферме, предлагают место для всей семьи. Зарплата от 1000 евро „на руки“.

На платформе Skelbiu.lt можно найти немало объявлений о вакансиях в сфере сельского хозяйства, зарплаты колеблются в пределах от минимальной до нескольких тысяч евро „на руки“.

В сельской местности не хватает рабочих рук, молодежь ищет не только хорошую работу, но и хорошие условия жизни. Школы, детские сады, другие услуги, в сельской местности этого не хватает. Тут фермеры не могут конкурировать, несмотря на хорошую зарплату, люди покидают сельскую местность“, – сказал Юкнявичюс.

„Тут конкуренция самая большая, поскольку способные, квалифицированные люди нужны во всех сферах. Общая тенденция такова, что в сельской местности ощущается большая нехватка рабочей силы.

Председатель Литовского союза фермеров Раймундас Юкнявичюс сказал Delfi, что больше всего фермеры страдают от нехватки рабочих рук. Особенно не хватает квалифицированных работников, которые могут работать с современной техникой.

Он подчеркнул, что люди живы не только работой и деньгами, в деревнях не хватает учебных учреждений, медицинских услуг. Их работодатели предоставить не могут.

Юкнявичюс сказал, что крупные хозяйства трудоустраивают иностранцев.

„Иностранцы к фермерам могут попасть, есть такая возможность, но часть фермеров не знают о такой возможности и не все ею пользуются. Я не могу сказать, что фермеры не принимают на работу иностранцев, но тенденция такова, что в хозяйствах чаще всего работают местные“, – сказал Юкнявичюс.

Президент Литовской ассоциации производителей молока Йонас Вилёнис сказал, что ситуация в хозяйствах неважная – не хватает работников, сами фермы хиреют.