2024.10.01 10:41

Запрет: Литва в течение полугода не впустила 66 авто с российскими номерами

 
Айсте Якчене
ru.DELFI.lt
Medininkų kelio poste muitininkai sulaikė pirmąjį automobilį su rusiškais registracijos numeriais
Medininkų kelio poste muitininkai sulaikė pirmąjį automobilį su rusiškais registracijos numeriais

После того как в Литве и на всей территории Евросоюза (ЕС) вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими номерами, с 11 марта этого года в Литву не пустили 66 таких транспортных средств, а один автомобиль был конфискован, сообщает Департамент таможни Литвы.

В рамках выполнения Литвой санкционных требований, установленных Советом Европы, лица, имеющие автомобили с российскими номерами, считаются нарушившими положения правовых актов – им может быть назначен штраф или конфискация автомобиля.

По словам таможни, решение принято только о конфискации одного автомобиля, но сейчас оно обжалуется в суде.

Ирмантас Лидейкис, начальник Отдела кадров и коммуникаций Департамента таможни, указал, что большинство транспортных средств, зарегистрированных в России, были растаможены или покинули страну еще до даты вступления запрета в силу.

„Поскольку до полного запрета автомобилей с номерами РФ был переходный период, в течение которого физические лица могли растаможить автомобили или покинуть ЕС. Поэтому таких автомобилей не так много“, - сказал агенству Elta И. Лидейкис.

Запрет не распространяется на граждан России, путешествующих на транспортных средствах, зарегистрированных в России, транзитом в Калининградскую область или из нее по упрощенному транзитному документу (УТД). Такой транзит через территорию Литвы не может продолжаться более 24 часов. Во время транзитного движения в транспортном средстве должен находиться его владелец.

В разъяснениях ЕК, обновленных в сентябре прошлого года, указывалось, что на территорию ЕС, даже временно нельзя ввозить автомобили или другие личные вещи, подпадающие под санкции, такие как фотоаппараты, ноутбуки, телефоны, сигареты, бритвенные принадлежности, шампунь, мыло и другие товары.

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