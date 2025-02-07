Заплативший за медицинскую справку 40 евро водитель так и не понял, что это было: это все так проходят осмотр?

Однако не все медучреждения серьезно подходят к выдаче такого документа – водители делятся своим опытом и говорят, что в некоторых учреждениях достаточно заплатить деньги, и справка готова. Минздрав отмечает, что получил несколько десятков жалоб.
Если у водителя нет действующей справки, он не может управлять автомобилем. По данным на 1 января 2024 г. действующих справок не было у 264 000 водителей.
На пресс-конференции в декабре 2024 года вице-министр Эдгарас Дрижюс сказал, что министерство не получало информации о том, что семейные врачи не успевают выдавать справки всем желающим.
Уже тогда многие водители рассказывали, что в некоторых случаях проверка здоровья занимает всего несколько минут. Похоже, проблема осталась.
Читатель Delfi Повилас поделился своим опытом. Он был удивлен тем, как быстро получил справку на категории BE в одной вильнюсской частной клинике.
„Создалось впечатление, что поставлена цель за максимально короткое время заработать 40 евро, это отнимает ровно 5 минут и безо всякого осмотра“, – уверял водитель.
Повилас искал клинику в интернете, остановился на первой попавшейся частной клинике. Он зарегистрировался на визит и заполнил анкету на 6 страницах о состоянии здоровья.
В регистратуре у него спросили, есть ли у него справка от психиатра. Справки не было. Тогда его послали в другой кабинет, где спросили, какие он носит очки, на какие категории нужна справка... и все.
„Иду в регистратуру, мою анкету откладывают в сторону, я плачу 40 евро, а администратор отвечает на телефонный звонок. Я жду осмотра врача. Администратор кладет трубку и говорит – все. Я переспросил - уже все? Ответили „да“, – рассказал Повилас.
Он переспросил, точно ли справка готова, ответ был „да“.
„Проверяю в системе, да, справка есть. Я уверен, что мою анкету никто даже не читал, я уже не говорю о медицинском осмотре, которого не было. На все ушло 5 минут, заплатил 40 евро, и справка есть“, – удивлялся вильнюсец.
Похожую историю рассказал и специалист по коммуникациям Яунюс Шпакаускас. Он рассказал, что визит длился 3 минуты. Он назвал систему „схемой наглой и бесстыдно открытой коррупции“.
В социальных сетях есть много подобных историй, но жалобы пишут редкие водители. Большая часть жалоб с работой врачей не связана.
„В 2024–2025 гг. Минздрав получил 45 заявлений/ жалоб, связанных с выдачей справок о здоровье водителей. Чаще всего жители жалуются на порядок выдачи справок, срока действия справок в зависимости от возраста водителя. На некачественные услуги жаловались дважды, в обоих случаях жалобы были связаны с работой психиатров.
Если пациент считает, что медучреждение предоставило ему некачественные услуги, он должен сначала обратиться в администрацию учреждения. Если полученный ответ будет неудовлетворительным, пациент может подать жалобу в Государственную службу аккредитации при Минздраве“, – сказали представители министерства Delfi.
По действующим требованиям, у водителей 1 группы (категории AM, A1, A2, A, B1, B и BE) должны проверить:
зрение, глазное давление (с 40 лет). Если зрение не отвечает стандартам – проверить зрение в сумерках, при ярком свете, провести исследование контрастной чувствительности;
• слух;
• ЭКГ, психологический отбор, реакция и другие исследования (по назначению врача);
• респираторное мониторирование и (или) полисомнография и другие исследования (по назначению пульмонолога или невролога).
У водителей 2 группы (т.е. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и T):
зрение в сумерках, при ярком свете, провести исследование контрастной чувствительности, цветовое зрение;
рентген грудной клетки – если не делали в последние два года.
Если у водителя есть хронические заболевания или проблемы со здоровье, из-за которых ограничена возможность вождения, то по решению врача могут назначать и другие исследования.
С октября 2024 г. водители 2 группы до 55 лет проходят проверку раз в 5 лет, а старше 55 – каждые два года.
По данным Regitrа на 30 января, до сих пор справки о здоровье не обновили 60 000 водителей.