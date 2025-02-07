Заплативший за медицинскую справку 40 евро водитель так и не понял, что это было: это все так проходят осмотр?

Уже тогда многие водители рассказывали, что в некоторых случаях проверка здоровья занимает всего несколько минут. Похоже, проблема осталась.

На пресс-конференции в декабре 2024 года вице-министр Эдгарас Дрижюс сказал, что министерство не получало информации о том, что семейные врачи не успевают выдавать справки всем желающим.

Если у водителя нет действующей справки, он не может управлять автомобилем. По данным на 1 января 2024 г. действующих справок не было у 264 000 водителей.

Однако не все медучреждения серьезно подходят к выдаче такого документа – водители делятся своим опытом и говорят, что в некоторых учреждениях достаточно заплатить деньги, и справка готова. Минздрав отмечает, что получил несколько десятков жалоб.

Читатель Delfi Повилас поделился своим опытом. Он был удивлен тем, как быстро получил справку на категории BE в одной вильнюсской частной клинике.

„Создалось впечатление, что поставлена цель за максимально короткое время заработать 40 евро, это отнимает ровно 5 минут и безо всякого осмотра“, – уверял водитель.

Повилас искал клинику в интернете, остановился на первой попавшейся частной клинике. Он зарегистрировался на визит и заполнил анкету на 6 страницах о состоянии здоровья.

В регистратуре у него спросили, есть ли у него справка от психиатра. Справки не было. Тогда его послали в другой кабинет, где спросили, какие он носит очки, на какие категории нужна справка... и все.