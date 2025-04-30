Заморозки прогнозируют еще не одну ночь, поднимется ветер

Поднимется западный, северо-западный ветер, скорость ветра достигнет 9–14 м/с, в центральной части порывы будут достигать 16 м/с. Температура днем будет от 15–20 на большей части территории Литвы и 10–14 у моря.

В ночь на четверг облака охватят всю территорию Литвы, но небольшие осадки возможны лишь в некоторых регионах, в основном на северо-востоке. Ветер ослабеет до 8–13 м/с, местами до 15 м/с. Ночью будет 1–6 градусов тепла, местами, в основном на западе, ждут заморозки до 0–2 градусов мороза.