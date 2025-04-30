2025.04.30 07:12

Заморозки прогнозируют еще не одну ночь, поднимется ветер

 
ru.DELFI.lt
Rytinės šalnos
Rytinės šalnos
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В среду днем к Литве приблизится южная часть циклона, поэтому ожидается переменная облачность, больше облаков будет на северо-востоке, там же возможны небольшие дожди.

Поднимется западный, северо-западный ветер, скорость ветра достигнет 9–14 м/с, в центральной части порывы будут достигать 16 м/с. Температура днем будет от 15–20 на большей части территории Литвы и 10–14 у моря.

В ночь на четверг облака охватят всю территорию Литвы, но небольшие осадки возможны лишь в некоторых регионах, в основном на северо-востоке. Ветер ослабеет до 8–13 м/с, местами до 15 м/с. Ночью будет 1–6 градусов тепла, местами, в основном на западе, ждут заморозки до 0–2 градусов мороза.

В четверг будет сухо и солнечно. Облачность будет небольшой, на востоке до полудня будет ветрено. Днем будет 11–16 градусов тепла.

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