2025.04.27 07:25

Заморозки не уходят – температура опустится до -8 градусов

 
ru.DELFI.lt

В воскресенье погоду в Литве обусловит центральная часть антициклона. Будет ясно. Только на севере страны возможна небольшая облачность.

Осадков не ожидается. Днем будет от 8 градусов тепла у моря и на востоке страны до 13 на юге и юго-западе Литвы.

В понедельник ночью особых перемен не ожидается. Литва останется в зоне действия антициклона. Без осадков. Ветер будет слабым. Ночь снова будет холодной: во многих районах в воздухе прогнозируют заморозки до 1–4 градусов, на поверхности почвы заморозки будут еще сильнее – до 8 градусов. Только местами будет чуть выше нуля: 0–4 градусов тепла.

В понедельник днем с севера придет зона низкого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность: на юге малооблачно, а на севере страны – облачно с прояснениями. Без особых осадков. Усилится ветер. Воздух прогреется с 11 до 16 градусов тепла, только на западе будет прохладнее, до 8–10 градусов.

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