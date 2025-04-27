Заморозки не уходят – температура опустится до -8 градусов

Осадков не ожидается. Днем будет от 8 градусов тепла у моря и на востоке страны до 13 на юге и юго-западе Литвы.

В понедельник ночью особых перемен не ожидается. Литва останется в зоне действия антициклона. Без осадков. Ветер будет слабым. Ночь снова будет холодной: во многих районах в воздухе прогнозируют заморозки до 1–4 градусов, на поверхности почвы заморозки будут еще сильнее – до 8 градусов. Только местами будет чуть выше нуля: 0–4 градусов тепла.