"Замного слов", или как звучит литовский русский: надо "сходить в савивальдибе", там всем "выдали лейдимасы"

В литовском русском есть специфические особенности, которые могут быть непонятны русскоговорящим из других стран. Именно таким особенностям была посвящена лекция доцента Вильнюсского университета, доктора Елены Коницкой "Особенный русский язык в Литве: литовский русский", которая прошла в прошлую пятницу в музее-усадьбе Маркучай.
На лекции было многолюдно: студенты Вильнюсского университета с кафедры славистики, любители филологии, вильнюсцы и недавно прибывшие в Литву семьи из разных стран. После лекции прошла дискуссия, на которой аудитория поделилась своими впечатлениями, кто-то вспоминал как прошла их языковая адаптация, кто-то поделился интересными словами, которые слышали или используют в своей речи, например "разбурить" (разрушить) или "замного" (слишком много). По словам доцента Елены Коницкой, эти слова имеют важную идентифицирующую функцию.
Стихийно сложившиеся в Литве особенности русского языка разнородны, одни стали здесь общепринятой нормой, другие продолжают развиваться и меняться; русский язык в Литве постоянно находится в динамическом состоянии.
"Русский язык в Литве существует в условиях иного национального окружения: государственный литовский язык, польский, белорусский и украинский языки. Русский язык в Литве испытывает дивергентные процессы по отношению к русскому языку в России", - сказала Е. Коницкая.
Это обстоятельство сказывается на русском языке в Литве, литуанизмы проникают в речь. Особенно много литуанизмов в русском литовском именно в области официального функционирования, потому что все бюрократические вопросы решаются в государственных учреждениях на литовском языке.
Почему русские Литвы используют в своей речи литовские слова?
Есть много примеров, когда сложно найти русский эквивалент литовскому слову. Например, такие слова как "сенюния" (районное самоуправление, староство), "уредия" (уезд), "институция" (учреждение). Такого рода слова непривычны для русскоговорящих из других стран, но русские Литвы воспринимают эти слова вполне естественно.
"В литовском языке есть такие реалии, которых нет в русской действительности. Например, это административные деления Литвы, политическая карта Литвы, структура учреждений и организаций Литвы. Можно найти примерное соответствие по объему и по выполняемой функции, но это не будет синонимом. Именно поэтому в речи возникают такие слова как "сенюния" или "уредия", у которых нет точного аналога. Для "сенюния" есть перевод "районное самоуправление", но в русском литовском такой аналог не прижился, также как и "уезд" вместо литовского "уредия". Также не переводится термин "сенюнас" в значении глава сенюнии, хотя в русском есть похожее слово "староста", - рассказала доцент Е. Коницкая.
В другую группу можно объединить слова, которые понятны для приезжих русскоговорящих людей, но тем не менее они звучат странно и непривычно. Но надо отметить, что такие слова все равно со временем входят в обиход большей части русскоговорящих Литвы.
"Например, у нас на филологическом факультете есть декан, а его заместителя мы называем "продеканом". С точки зрения русского языка, это неправильно, хотя в русском языке и существует пара слов "ректор — проректор". На этом фоне "продекан" звучит нормально, но для русского из России это неестественно, а в литовском как раз-таки существует слово "prodekanas". Получается, такое явное заимствование из литовского языка, штатная единица, это относится к области официального функционирования.
Также мы употребляем слово "президентура" в качестве значения президентского дворца. Слово "президентура" специфически литовское", - объяснила Елена Коницкая.
Литовские заимствования в повседневной речи
Яркий пример отличия литовского русского от российского русского – это прямые переводы с литовского языка, из-за чего появляются новые значения слов.
"Все знают, что означает слово "студия" (1- мастерская живописца; 2-школа, готовящая художников или актеров), а в литовском "studija" это также научная монография. Или "термин" (termin) практически всегда используют в значении срок. А слово "институция" (institucija) используется не только в значении формы общественного устройства, но и в значении учреждения".
Также в качестве примера литовского заимствования в русском выступает слово "коллегия" (kolegija), обозначающее в Литве учебное заведение.
"Надо сходить в савивальдибу"
В разговорном языке особое место занимают такие слова как prašymas (прошение), savivaldybė (самоуправление), leidimas (разрешение). Литовские слова, включенные в русские предложения, представляют собой классический пример языковой экономии.
Очень интересная история у слова "пращимас" (prašymas). Это слово чаще других можно услышать в разговорном литовском русском. У "prašymas" есть перевод на русский язык – прошение, просьба. Но в русском языке слово "прошение" устарело, кроме того, это скорее письменная форма ходатайства о чём-то важном. Поэтому русскоговорящим трудно сказать: "Я уже написал прошение об отпуске", вместо этого многие говорят: "Я уже написал прашимас на отпуск".
Русский язык в Литве
По данным Департамента статистики, который провел перепись населения и жилья в 2021 году, в Литве проживало 432 000 представителей нацменьшинств, из них по национальности 141 100 – русские, 28 100 – белорусы и 14 100 – украинцы. Новых данных у департамента пока нет. Однако по данным Департамента миграции, по состоянию на 1 декабря в Литве проживает более 86 000 украинцев и около 60 000 беларусов.
В Литве русские составляют около 5% всего населения, больше всего русских проживает в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Висагинасе. Велика доля русских и в Рокишском, Зарасайском, Игналинском, Йонавском, Швенчёнском районах, где традиционно действуют староверческие общины.
В современных условиях на существование русского языка в Литве очень сильно влияют миграционные процессы, приезжают много людей из России, Беларуси и Украины.
"Русский язык в Литве развивается сам по себе на протяжении уже более 30 лет. Язык не застыл, он меняется. Я не сомневаюсь, что миграционные потоки очень сильно повлияют на русский язык в Литве, где-то оказывая поддерживающее влияние, а где-то, очевидно, будут менять и изменять язык. Это тот фактор, который относится к долговременным", - подытожила доцент Вильнюсского университета Елена Коницкая.
Сейчас в Литву приехала новая волна русскоговорящих эмигрантов, чей приезд несомненно окажет культурное влияние на язык. Именно это и делает литовский русский язык таким интересным.
Лекция была задумана и организивана публичным учереждение “Švietimo iniciatyva Vilnis” для русскоговорящих резидентов Литвы - эмигрантов, релокантов из России и Беларуси, по возможности и для беженцев из Украины - в целях успешной социализации и знакомства с языковыми особенностями носителей русского и литовского языков в Литве.