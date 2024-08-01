Замминистра энергетики Литвы призывает разграничить компенсацию и возмещение ущерба, причиненного ураганом: это должен решать суд

„Оператор распределения электроэнергии проинформирует жителей, у которых электричество отключено более 72 часов, и сообщит, как им следует действовать“, - отметила И. Жилене.

Как сообщил в среду ESO, среднестатистический потребитель в Литве, чье потребление электроэнергии составляет около 150 кВтч/месяц и чье электроснабжение не было восстановлено в течение 72 часов, будет иметь право на выплату в размере почти 35 евро. Также к ней будет добавлено по 82 цента за каждый час опоздания.