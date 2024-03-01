Замазавшему краской "радужный" переход вильнюсцу назначен штраф в размере 4000 евро

Ему также придется заплатить Вильнюсскому муниципалитету больше 554 евро за испорченный переход (перед актом вандализма он был заново выкрашен).
Между тем обвинения в публичном оскорблении лиц за сексуальную ориентацию с Грановского были сняты.
"Сам Грановский указал, что его действия не были направлены против членов ЛГБТ, однако суд расценил его заявления критически, как попытку избежать наказания. К таким выводам суд пришел, поскольку свои действия Грановский совершил вечером после шествия Vilnius PRIDE 2023. (...) Грановский подтвердил, что понимал, что переход был выкрашен в цвета ЛГБТ, что это флаг этой общины, но несмотря на это выполнил хулиганские действия. Выяснилось также, что Грановский совершал свои действия на глазах у других людей, некоторые пытались его остановить, но он все равно продолжал закрашивать радужные краски", – указала судья Эгле Раманаускене.
Она признала, что действия Грановского были направлены против ЛГБТ, но не было данных, подтверждающих, что мужчина делал какие-то заявления против ЛГБТ.
Раманаускене отметила, что во время закрашивания перехода Грановский молчал. Его действия не столь опасны, чтобы привлекать его к уголовной ответственности, решил суд. Это постановление может быть обжаловано в Вильнюсском окружном суде.
Напомним, что инцидент с перекрашиванием перехода имел место в июле 2023 года. Полиция задержала 47-летнего подозреваемого.