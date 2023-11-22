Закрыта старая лестница, ведущая на Гору трех крестов

В настоящее время в Нагорный парк приходит много посетителей, чтобы полюбоваться инсталляциями парка световых скульптур Lumina. Однако внимание привлекают не только инсталляции, но и забор, закрывающий путь к Горе трех крестов. Однако на самом деле парк не мешает посещению крестов, а забор появился не из-за инсталляций, пишет портал Made in Vilnius.