Закрыта старая лестница, ведущая на Гору трех крестов

Старая лестница пришла в негодность, поэтому их решили закрыть еще в сентябре. Очевидно, что парк Lumina не мешает посещению Трех крестов, туда можно попасть по лестнице со стороны ул. Т.Костюшкос.
"Путь к Трем крестам открыт 24 часа в сутки. Рекомендуем пользоваться ими. Вероятно, что ухоженный подъем на Кривую гору, тропы, площадки станут приятным открытием для вильнюсцев", – сказала представитель дирекции Культурного резервата Вильнюсских замков Сольвейга Русите.
Временно со стороны пляжа Бекеша на гору подняться не получится. Сейчас рассматривается возможность обновления старых лестниц.
Дирекция Вильнюсских замков просит жителей быть осторожными, поскольку тропа, ведущая к Трем крестам, не освещена.
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