Заключения Службы по защите прав ребенка относительно случая в Паланге: работникам придется пройти курсы

Как сообщается в пресс-релизе службы, специалисты совместно с сотрудниками полиции будут стремиться разработать алгоритм, четко предусматривающий порядок координирования действий при изъятии ребенка из семьи.

Также одной их задач является более четкое определение лица, ответственного за этот процесс, а также обстоятельств и способов привлечения сотрудников полиции в процессе обеспечения безопасной среды для ребенка.

Кроме того, все сотрудники, непосредственно работающие с детьми, будут обязаны пройти курсы по выслушиванию мнения ребенка и предоставлению информации на понятном ему языке. Сообщается, что для этой цели будет использовано изданное в прошлом году новое издание для специалистов, работающих с детьми, – пособие по выслушиванию мнения ребенка.

"Уже в ближайшее время все сотрудники будут повышать свою квалификацию в этой области, что позволит в будущем более эффективно обеспечить выслушивание мнения ребенка", – говорится в распространенном в среду пресс-релизе службы.