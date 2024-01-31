Заключения Службы по защите прав ребенка относительно случая в Паланге: работникам придется пройти курсы

Как сообщается в пресс-релизе службы, специалисты совместно с сотрудниками полиции будут стремиться разработать алгоритм, четко предусматривающий порядок координирования действий при изъятии ребенка из семьи.
Также одной их задач является более четкое определение лица, ответственного за этот процесс, а также обстоятельств и способов привлечения сотрудников полиции в процессе обеспечения безопасной среды для ребенка.
Кроме того, все сотрудники, непосредственно работающие с детьми, будут обязаны пройти курсы по выслушиванию мнения ребенка и предоставлению информации на понятном ему языке. Сообщается, что для этой цели будет использовано изданное в прошлом году новое издание для специалистов, работающих с детьми, – пособие по выслушиванию мнения ребенка.
"Уже в ближайшее время все сотрудники будут повышать свою квалификацию в этой области, что позволит в будущем более эффективно обеспечить выслушивание мнения ребенка", – говорится в распространенном в среду пресс-релизе службы.
Кроме того, будут пересмотрены и доработаны внутренние служебные процессы, что позволит более четко предусмотреть действия защитников прав ребенка при переводе ребенка из небезопасной среды. Также необходима более четкая регламентация передачи информации между отделами, рекомендуемого времени процесса, количества работников, реагирующих на события, и дополнительных специалистов, помощь которых может потребоваться при передаче ребенка.
"Я не сомневаюсь, что все эти действия будут существенно способствовать улучшению системы, а процесс передачи ребенка в будущем станет более плавным и безопасным. Поэтому мы приложим максимум усилий для усовершенствования процесса и повышения квалификации сотрудников, чтобы защитникам прав ребенка были созданы все условия для выполнения своей работы максимально хорошо", — говорит руководитель службы Илма Скуодене.