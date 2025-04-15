2025.04.15 07:00

Заказанную пиццу Дейманте нашла на полу: но это не самое худшее

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Susirašinėjimo su „Bolt Food“ ekrano nuotraukos
Susirašinėjimo su „Bolt Food“ ekrano nuotraukos
ФОТО: Delfi

Популярная платформа Bolt Food оказалась в эпицентре скандала. Инга (имя редакции известно) решила воспользоваться услугами компании, но и подумать не могла, что в результате останется без ужина.

После неудачного заказа Инга связалась с Bolt Food и рассказала о случившемся. Она выслала доказательства в виде фотографий, попросила возместить расходы на некачественную услугу. Несмотря на долгую переписку, в тот вечер Инга осталась и без ужина, и без денег.

„Курьер оставил около двери приоткрытую коробку с пиццей, на грязном полу в подъезде. О своем приезде он не сообщил, в дверь не позвонил. Я не думаю, что безопасно есть такую приоткрытую и холодную еду. Я связалась с Bolt Food, но они ничего делать не стали, только извинились.

Ни денег, ни нового заказа. На коробке не было никаких защитных наклеек“, – сказала Инга. Она просила команду Bolt Food повторить заказ без дополнительной оплаты.

Ее попросили прислать фото. Когда Инга выслала фотографии, ей написали:

„Сожалеем, что заказ был оставлен на полу без уведомления о доставке. Хотим заверить, что мы сделали все необходимое, чтобы такое не повторилось. Рекомендуем оставить отзыв о курьере, так вы поможете нам совершенствоваться.

Надеемся, в будущем заказы будут вас радовать. Хорошего вечера“.

Ekrano nuotrauka

Инга повторила, что такую пиццу есть не собирается. Представители Bolt Food не согласились повторить заказ за свой счет или вернуть деньги.

Ekrano nuotrauka

Журналисты связались Bolt Food. Гендиректор платформы в Литве и Эстонии Яагуп Ялакас заверил, что деньги клиентке было решено вернуть.

„Bolt Food“

„Мы сожалеем в связи с негативным опытом клиентки. Сейчас ей уже вернули деньги.

Курьеры, сотрудничающие с Bolt Food, информированы, что они должны соблюдать инструкцию в приложении – звонить и передавать заказ, или если этого желает клиент, оставлять в указанном месте.

Когда клиент не упоминал о бесконтактной доставке, курьер должен вручить заказ клиенту. Оставлять заказ у двери можно только если после нескольких попыток связаться с клиентом, этого сделать не удалось“, – сказал Ялакас.

Курьера повторно информировали о правилах.

„Мы понимаем, что в данном случае клиент не могла быть уверена в том, что пиццу можно есть, поэтому мы вернули деньги и напомнили курьеру о правилах доставки“, – сказано в комментарии.

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