Заказанную пиццу Дейманте нашла на полу: но это не самое худшее

После неудачного заказа Инга связалась с Bolt Food и рассказала о случившемся. Она выслала доказательства в виде фотографий, попросила возместить расходы на некачественную услугу. Несмотря на долгую переписку, в тот вечер Инга осталась и без ужина, и без денег.

„Курьер оставил около двери приоткрытую коробку с пиццей, на грязном полу в подъезде. О своем приезде он не сообщил, в дверь не позвонил. Я не думаю, что безопасно есть такую приоткрытую и холодную еду. Я связалась с Bolt Food, но они ничего делать не стали, только извинились.