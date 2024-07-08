Заговорил застреливший агрессивную женщину полицейский

В превышении пределов самообороны обвинен сотрудник полиции Вильнюсского округа Дарюс Шерпетис (1990 г.р.).
„Настроение нормальное. Никаких комментариев не будет“, – сказал обвиняемый перед судом.
В зал поддержать коллегу приехало немало полицейских, в их числе - и руководство полиции Вильнюсского округа.
„Нет цели оказывать давление на прокурора. Просто поддержка коллеги. Больше никаких комментариев не будет“, – сказал глава Вильнюсской полиции Ренальдас Жеконис.
Обвиняемый также сожалел, что не состоялось заседание, поскольку он к нему готовился.
„Он невиновен, - сказал адвокат обвиняемого Ромуалдас Дракша. – Это реальная самооборона“.
По словам адвоката, все меры были использованы: электрошокер, газ, телескопическая дубинка.
„Представьте себе ситуацию: на тебя бежит агрессивный психически больной человек с безумными глазами. До тебя остается несколько метров, отступать некуда, за тобой сугробы, за тобой коллега. Что человеку делать? Стоять и ждать, когда тебе перережут горло?“ – риторически вопрошал адвокат.
Он акцентировал, что полицейский сначала сделал предупредительный выстрел, потом стрелял в ноги и в руки.
„А когда он попал в живот, он поскользнулся. Зима, снег. Он выстрелил нечаянно. Но это явная самооборона. И ее ничто не останавливало, ни электрошокер, ни газ, ни выстрелы по ногам“, - сказал адвокат.
По его словам, обвинительный приговор в этом деле был бы большим ударом по всей полиции.
Прокурор Роландас Имбрасас сказал, что полицейский превысил пределы самообороны. „Не было неизбежной необходимости применять оружие“, - сказал он.
На вопрос, могли ли четверо полицейских справиться с агрессивной женщиной, прокурор ответил: „Думаю, вполне“.
Комментируя реакцию полиции, Имбрасас сказал, что все довольны работой прокурора не могут быть. „Большинству наши решения то нравятся, то не нравятся. Все довольны не будут“, - сказал он.
По его словам, даже если полицейский будет осужден, наказание не обязательно будет реальным тюремным заключением.
В этом деле пострадавшими признаны сыновья погибшей. Адвокат одного из них попросил отложить заседание, поскольку не успел подготовить гражданский иск.
Судья Юлита Дабульските-Райзгене была возмущена таким халатным отношением адвоката и несколько раз сказала, что времени на подготовку иска было достаточно. Однако, по закону, иск нельзя подавать после начала рассмотрения доказательств, поэтому пришлось отложить слушание.
„Остается сожалеть о том, что слушание не смогли начать“, – сказала судья.
Delfi уже сообщал, что 12 декабря 2023 года в полдень по Единому номеру помощи 112 позвонил мужчина и сказал, что ухудшилось состояние его матери, которая страдает психическим заболеванием, что ей нужна помощь врачей и полиции. Мужчина находился на работе и обещал как можно скорее вернуться домой, но когда он приехал, его матери уже не было в живых.
Когда врачи приехали в деревню Барашкос, на них с лопатой в руках бросилась крупная женщина, она ударила фельдшера, побила автомобиль.
Полиция приехала не сразу. Первый вызов поступил в 12.13 ч., потом в 14.16 ч полицию вызвали врачи.
Приехавший на место происшествия полицейский Шерпетис застрелил агрессивную женщину. Прокуратура провела расследование и констатировала, что сотрудник полиции не использовал все возможные меры для того, чтобы усмирить женщину и применил служебное оружие, когда в этом не было жизненной необходимости. Действия сотрудника полиции прокуроры расценили как убийство.