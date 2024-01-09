Загадочное происшествие: за услуги Wolt было снято 1400 евро, хотя никаких заказов не было

Это уже не первый случай, когда в редакцию Delfi обращаются люди, с чьих счетов списывают деньги за услуги Wolt, которыми они не пользовались. В конце ноября портал писал о человеке, со счета которого сняли 400 евро.
У Кястутиса из Кретинги сняли гораздо более существенную сумму – перед Новым годом он заметил, что с его счета 27 января за 4 раза сняли 1400 евро.
"Может, данные карты были украдены. Были истории с City Bee, но я мало пользуюсь картой в интернете. Самое интересное, что с Wolt это не первая история", – писал он.
У Кястутиса есть приложение Wolt, но он не разместил в нем данные своей карты и ничего не заказывал.
"В Кретинге Wolt не работает. Приложение я использовал, когда жил в Клайпеде, но и тогда ничего не заказывал с его помощью", – сказал мужчина.
Представители Wolt сказали ему, что, скорее всего, были украдены данные его карты, а заказы были сделаны с другого профиля.
По словам Кястутиса, ему удалось вернуть деньги, это сделал банк, после того как клиент оспорил операции.
Банк указал Delfi, что в данном случае информация клиента могла попасть в руки мошенников, а мошенники любят делать заказы на платформах Wolt и Bolt.
Представитель компании Wolt Юлюс Калвайтис подтвердил, что Кястутис не оформлял никакие заказы и не размещал данные своей карты.
"Видимо, кто-то без ведома клиента банка пользуется его картой. Вероятно, данные украдены", – сказал он и прибавил, что компания в таких случаях всегда сотрудничает с правоохраной.
"Если заказы не делал сам клиент или его близкие, то мы призываем клиента немедленно заблокировать карту и обращаться в полицию. Если клиент может связаться с нами через приложение Wolt и представить конкретные данные о суммах переводов, валюте и времени расчета, то нам было бы легче идентифицировать такие заказы", – сказал представитель Wolt.
Центробанк Литвы указал, что в таких случаях важно как можно скорее связаться со своим банком. Если данные карты были украдены, надо ее заблокировать как можно скорее, чтобы мошенники не снимали деньги.
"Передайте правоохранительным органам всю имеющуюся информацию, информируйте Центробанк. Он может блокировать сайты, предоставляющие незаконные услуги инвестирования", – указал представитель ЦБ.
Рекомендуется также никому не предоставлять доступ к своей платежной карте, не раскрывать PIN-код, код CVV, номер карты, ID пользователя э-банкинга.