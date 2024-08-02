зафиксировано несколько случаев превышения допустимой нормы загрязнения воды в литовских водоемах

1,4 раза.

В Ширвинтском пруду концентрация упомянутых бактерий превысила норму в 1,6 раза, а кишечных энтерококков обнаружено в 2,8 раза больше допустимой нормы.

В местах для купания Линялис и Плокштине в Плателисском озере концентрация кишечных энтерококков превысила допустимую норму в 1,8 и 1,7 раза, сообщает ИГ.

В шяуляйском Прудялисском пруду концентрация этих бактерий превысила норму в 1,1 раза, сообщили в институте.