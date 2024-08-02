2024.08.02 15:36

Зафиксировано несколько случаев превышения допустимой нормы загрязнения воды в литовских водоемах

 
ELTA
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зафиксировано несколько случаев превышения допустимой нормы загрязнения воды в литовских водоемах
зафиксировано несколько случаев превышения допустимой нормы загрязнения воды в литовских водоемах
ФОТО: Delfi

Как сообщает Институт гигиены (ИГ), бактериальное загрязнение воды в реке Левенс в Пасвалисе, Прудялисском пруду в Шяуляе, в Платялисском и Ширвинтском прудах превысило допустимую норму.

1,4 раза.

В Ширвинтском пруду концентрация упомянутых бактерий превысила норму в 1,6 раза, а кишечных энтерококков обнаружено в 2,8 раза больше допустимой нормы.

В местах для купания Линялис и Плокштине в Плателисском озере концентрация кишечных энтерококков превысила допустимую норму в 1,8 и 1,7 раза, сообщает ИГ.

В шяуляйском Прудялисском пруду концентрация этих бактерий превысила норму в 1,1 раза, сообщили в институте.

Купальный сезон в Литве открылся 1 июня и продлится до 15 сентября.

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