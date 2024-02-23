Задыхающуюся женщину из одной больницы перевезли в другую, слова лечащего врача удивили

"Приехала моя сестра и спросила: "Как вы ее в таком состоянии можете выписывать? Мы ее даже до дома не довезем, ведь она без кислородной маски не может дышать". Маму не выписали, но 13 февраля без нашего ведома увезли в онкологическое отделение Сантаришкской больницы. Оттуда мне позвонили и сказали, что не могут ее принять, потому что она в таком тяжелом состоянии, что даже нельзя ее обследовать. Мне сказали, что надо стабилизировать состояние, и тогда привозить на обследование. В 23 ч. того же дня маму вернули в Шальчининкскую больницу", – рассказала Кристина.