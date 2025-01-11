Задержанному в Беларуси Йомантасу уголовная ответственность грозит и в Литве: дело уже в суде

В 2022 году за сокрытие налогов Йомантас был приговорен к 1 году и 3 месяцам условного лишения свободы с отсрочкой на два года. Все это время он должен был соблюдать закон, иначе оказался бы за решеткой.

Однажды Йомантаса уже просили посадить в тюрьму, потому что во время условного срока он попался пьяный за рулем. Кроме того, он управлял автомобилем без прав. Во время условного срока он также попался на мошенничестве в крупном размере, совершил и другие преступления, поэтому было начато расследование.