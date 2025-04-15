Задержанная нетрезвой за рулем Радвиле: я была унижена

„Ее автомобиль ехал зигзагами, на красный свет. (...) В машине находился малолетний ребенок“, – напомнил прокурор, заметив, что Радвиле и прежде была несколько раз наказана за нарушение ПДД.

Прокурор сказал, что должны учесть тот факт, что Радвиле опасно маневрировала, представляла угрозу для себя и для окружающих.

В суде прокурор Щлюс Гелумбаускас сказал, что, по его мнению, суд низшей инстанции не оценил все обстоятельства дела. Он подчеркнул, что взыскание должно быть более жестким, поскольку в организме женщины было 2,06 промилле, это намного больше, чем показатель, начиная с которого полагается уголовная ответственность.

Прокуратура надеется, что суд изменит постановление суда низшей инстанции и передаст Радвиле на поруки не на год, а на 1,5 года.

Радвиле против конфискации суммы равной стоимости автомобиля. Она сказала, что покупала машину в лизинг, машина нужна ей каждый день.

Радвиле сказала, что она непубличный человек, но ее история была предана огласке.

„Я посещала психолога. (...) Это происшествие потрясло меня, я плакала. Это не шоу, а травма. (...) Я перестала доверять себе“, – сказала она.

Она сказала, что всегда была мотивированным и деятельным человеком: занималась балетом, была отличницей, создавала разные проекты, стала инструктором по дайвингу, мотоциклисткой. Радвиле сказала, что после нетрезвого вождения потеряла веру в себя.

В суде Радвиле заявила, что просит суд освободить ее от уголовной ответственности и передать на поруки отцу. В суде женщина сказала, что признает свою вину.

Правоохрана сообщала, что 2 октября 2024 года, в 19 ч., в Вильнюсе, на ул. Жальгирё, был остановлен автомобиль BMW, которым управляла Радвиле. Автомобиль остановили, потому что он ехал на красный свет. Радвиле была пьяна - 2,06 промилле, в машине находилась ее малолетняя дочь (2015 г.р.).

„Я каждый месяц проезжают 3000 км. (...) Я вожу на машине собак и детей. (...) Я работаю и в Вильнюсе, и в Каунасе. Езжу в Зарасай, где работаю в хозяйстве. Я приняла на работу двоих граждан Бангладеша“, – рассказывала Радвиле.

Она рассказала, что в тот день ее мама праздновала день рождения, поэтому она хотела устроить маме праздник, весь день прошел в спешке.

„Мама - важный человек в моей жизни, я хотела сделать для нее праздник, пригласить к себе, но не получилось. (…) Тогда я решила привезти маме тыквы из деревни. (…) Я разнервничалась, что надо ехать, тыквы были в песке. Ситуация была стрессовая. Я готовилась к дню рождения, было вино, напитки“, – рассказала Радвиле, заметив, что в процессе готовки, употребляла алкоголь.

„Я решила, что сама могу ехать. (…) Не понимаю, как такое получилось. Я хотела, чтобы маме было хорошо“, – сказала она.