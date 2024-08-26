2024.08.26 12:50

Задержание пьяного водителя: полиция вынесла его из машины

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt

Житель Шяуляй снял на видео задержание пьяного водителя. Полиция практически вынесла мужчину из машины: водитель едва стоял на ногах, но при этом каким-то образом ездил по городу.

По данным полиции, 25 августа, в 17.23 ч. поступило сообщение о пьяном водителе.

Полиция в Шяуляй, на ул. Тильжес, 47, остановила Toyota Prius, которым управлял водитель 1972 г.р. Автомобиль врезался в островок безопасности.

Водитель был задержан и взят под арест. В его организме было 3,51 промилле (смертельная доза для человека, по данным врачей).

Начато расследование.

По словам очевидца происшествия, полиция долго осматривала автомобиль, а после обыска увезли с собой и пьяного пассажира.

Delfi благодарит читателя Далюса за видеоматериал!

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