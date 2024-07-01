Забудьте о жаре: наступают перемены

Во вторник ночью бури утихнут. Дожди возможны лишь местами, в основном на востоке страны. Возможны грозы. Ночью будет 11-16 градусов тепла.
Во вторник днем будет прохладнее. Во многих районах ожидается дождь. Днем будет 18-23 градусов тепла.
В среду погода будет похожей. И ночью и днем дожди, в основном небольшие. Ночью будет 11-16, днем 19-24 градусов тепла.
В четверг осадки. И ночью и днем дожди пройдут на большей части территории Литвы. Ночью будет 11-16, днем 20-25 градусов тепла.
В пятницу с запада придут облака нового циклона. Ожидаются дожди. Ночью будет 12-17, днем до 18-23 градусов тепла.
По нынешним данным, в субботу усилится влияние антициклона, дожди уйдут, а температура останется прежней.