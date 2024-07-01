Забудьте о жаре: наступают перемены

В понедельник днем над Литвой пройдет атмосферный фронт. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами осадки будут сильными. На юге и на востоке страны погода будет особенно неприятной – местами прогнозируют град, шквальный ветер до 15-20 м/с, местами до 21-26 м/с. На западе будет спокойнее, сильного ветра не ожидается. Воздух прогреется до 24-29, на западе до 18-23 градусов тепла.