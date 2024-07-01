2024.07.01 07:07

Забудьте о жаре: наступают перемены

 
ru.DELFI.lt
Karštas savaitgalis pajūryje
Karštas savaitgalis pajūryje
ФОТО: Mindaugas MIlinis | Delfi

В понедельник днем над Литвой пройдет атмосферный фронт. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами осадки будут сильными. На юге и на востоке страны погода будет особенно неприятной – местами прогнозируют град, шквальный ветер до 15-20 м/с, местами до 21-26 м/с. На западе будет спокойнее, сильного ветра не ожидается. Воздух прогреется до 24-29, на западе до 18-23 градусов тепла.

Во вторник ночью бури утихнут. Дожди возможны лишь местами, в основном на востоке страны. Возможны грозы. Ночью будет 11-16 градусов тепла.

Во вторник днем будет прохладнее. Во многих районах ожидается дождь. Днем будет 18-23 градусов тепла.

В среду погода будет похожей. И ночью и днем дожди, в основном небольшие. Ночью будет 11-16, днем 19-24 градусов тепла.

В четверг осадки. И ночью и днем дожди пройдут на большей части территории Литвы. Ночью будет 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

В пятницу с запада придут облака нового циклона. Ожидаются дожди. Ночью будет 12-17, днем до 18-23 градусов тепла.

По нынешним данным, в субботу усилится влияние антициклона, дожди уйдут, а температура останется прежней.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии