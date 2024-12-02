Заболеваемость гриппом растет: рекомендуется вакцинироваться

„Из-за гриппа и COVID-19 в отделениях интенсивной терапии лечились 2 человека. Случаев смерти от гриппа не зафиксировано, от заболевания COVID-19 скончался один 38-летний человек, который в этом сезоне не был привит от COVID-19, у него были другие сопутствующие заболевания и серьезные осложнения“, – сообщили в НЦОЗ.