2024.12.02 17:03

Заболеваемость гриппом растет: рекомендуется вакцинироваться

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gripo testas
Gripo testas
ФОТО: MARINA_KA | Shutterstock

Не смотря на снизившуюся за последнюю неделю заболеваемость COVID-19, заболеваемость гриппом и инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) – увеличилась. По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), на прошлой неделе в Таурагском и Вильнюсском районах, а также в столице зафиксированы эпидемические показатели заболеваемости.

„Самая низкая заболеваемость была в Утенском уезде, самая высокая – в Вильнюсском районе. Эпидемический порог заболеваемости достигнут в Таурагском районе, в Вильнюсском городском и районных муниципалитетах – преодолен порог в 1500 случаев на 100 тысяч населения“, – говорится в сообщении.

По подсчетам, общий уровень заболеваемости этими болезнями на прошлой неделе достиг 1300,6 случаев на 100 тыс. населения, а неделю назад этот показатель составлял 1199,9 случаев на 100 тыс. населения.

По данным НЦОЗ, за указанный период в Литве с диагнозом „грипп“ было госпитализировано 14 человек, неделей ранее – 12. С заболеванием Covid-19 в больницы попали 30 человек, а неделей ранее – в два раза больше – 62.

„Из-за гриппа и COVID-19 в отделениях интенсивной терапии лечились 2 человека. Случаев смерти от гриппа не зафиксировано, от заболевания COVID-19 скончался один 38-летний человек, который в этом сезоне не был привит от COVID-19, у него были другие сопутствующие заболевания и серьезные осложнения“, – сообщили в НЦОЗ.

Для предотвращения этих заболеваний, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию.

„Особенно призываем поторопиться людей, принадлежащих к группам риска: 65-летних и старше, жителей учреждений социальной опеки и ухода, лиц с хроническими заболеваниями, лиц с ослабленным иммунитетом, работников учреждений здравоохранения, беременных женщин“, – отмечают специалисты.

Следует напомнить, что детей в возрасте 2–7 лет и лиц из групп риска прививают от гриппа за счет средств госбюджета.

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