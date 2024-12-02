Заболеваемость гриппом растет: рекомендуется вакцинироваться

„Самая низкая заболеваемость была в Утенском уезде, самая высокая – в Вильнюсском районе. Эпидемический порог заболеваемости достигнут в Таурагском районе, в Вильнюсском городском и районных муниципалитетах – преодолен порог в 1500 случаев на 100 тысяч населения“, – говорится в сообщении.
По подсчетам, общий уровень заболеваемости этими болезнями на прошлой неделе достиг 1300,6 случаев на 100 тыс. населения, а неделю назад этот показатель составлял 1199,9 случаев на 100 тыс. населения.
По данным НЦОЗ, за указанный период в Литве с диагнозом „грипп“ было госпитализировано 14 человек, неделей ранее – 12. С заболеванием Covid-19 в больницы попали 30 человек, а неделей ранее – в два раза больше – 62.
„Из-за гриппа и COVID-19 в отделениях интенсивной терапии лечились 2 человека. Случаев смерти от гриппа не зафиксировано, от заболевания COVID-19 скончался один 38-летний человек, который в этом сезоне не был привит от COVID-19, у него были другие сопутствующие заболевания и серьезные осложнения“, – сообщили в НЦОЗ.
Для предотвращения этих заболеваний, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию.
„Особенно призываем поторопиться людей, принадлежащих к группам риска: 65-летних и старше, жителей учреждений социальной опеки и ухода, лиц с хроническими заболеваниями, лиц с ослабленным иммунитетом, работников учреждений здравоохранения, беременных женщин“, – отмечают специалисты.
Следует напомнить, что детей в возрасте 2–7 лет и лиц из групп риска прививают от гриппа за счет средств госбюджета.