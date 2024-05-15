2024.05.15 14:50

За выброшенный в неположенном месте мусор будет конфискован автомобиль

 
ru.DELFI.lt
Statybinėmis šiukšlėmis užterštas sklypas Pakruojo rajone
Statybinėmis šiukšlėmis užterštas sklypas Pakruojo rajone
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

26 апреля 2024 г. инспекторы Департамента охраны окружающей среды получили информацию на портале www.tvarkaulietuva.lt о том, что на ул. Лепкальнё в Вильнюсе из грузовика были выброшены отходы. У человека, который выбросил мусор, могут конфисковать грузовой автомобиль, пишет портал madeinvilnius.lt.

Полиция провела расследование и выявила нарушителя, который привез на грузовике и и выбросил в неположенном месте 9,38 м3 неопасных строительных отходов. Составлен протокол об административном правонарушении.

В ходе расследования 10 мая у подозреваемого изъяли грузовик, на котором он привез мусор. Кроме того, подозреваемого обязали собрать и вывезти мусор.

"Благодарим людей, которые сообщили о нарушении и указали номер автомобиля нарушителя, а также точные координаты места, где было совершено нарушение. Эта информация помогла выяснить все обстоятельства нарушения", – сказал представитель отдела охраны природы Вильнюсского муниципалитета Эдгарас Скребе.

В 2023 г. инспекторы конфисковали у нарушителей 9 грузовых автомобилей и два трактора (один с прицепом).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии