За выброс этого рождественского атрибута в контейнер - штраф в 600 евро

Каждый год ведутся споры о том, какая рождественская елка – живая или искусственная – является более экологичным выбором. Часто считается, что искусственная елка, которую используют много раз, более экологична. Однако при производстве искусственной елки выделяется огромное количество углекислого газа, а настоящая елка, наоборот, при своем росте выделяет кислород. Обычно елки выращивают на специальных плантациях, а после окончания праздников их собирают и можно использовать дальше – они становятся кормом для лошадей или используются для производства биотоплива.