За выброс этого рождественского атрибута в контейнер - штраф в 600 евро

Елка может стать украшением двора
Линас Черняускас, руководитель отдела устойчивого развития компании по упорядочению окружающей средой Ecoservice напомнил, что елки можно оставить без пластиковой или упаковочной пленки, мешков для мусора в специальных местах. Например, в Вильнюсе ежегодно оборудуется более сотни таких мест. Второе решение — доставить его на место сбора крупногабаритных и зеленых отходов. Утилизация елки в не отведенном для этого месте, например, в контейнер для бытовых отходов или сортировочный контейнер, может повлечь за собой штраф до 600 евро.
Те, кто живет в частных домах, могут использовать ветки елки для покрытия чувствительных к холоду растений, имеющие ящики для компоста – могут елки компостировать.
Компания Ecoservice предложила жителям Вильнюса еще одно решение – удобную услугу по вывозу елок. „Очень важно, чтобы елки, украшавшие дом почти месяц, оказались в специальных местах, а не в контейнерах для смешанного мусора или рядом с ними. Мы стараемся сделать прощание с елкой максимально простым: предлагаем услугу по ее вывозу прямо со двора. Вам останется только разобрать ее и вынести на улицу“, - пояснил Л. Черняускас.
Если дерево было в горшке, можно попробовать посадить его во дворе. Эгидиюс Калуна, руководитель отдела питомников Государственного лесничества рассказал, что каждый год лесники предлагают выбирать различные виды рождественских елок, выращенных из семян и ухоженных в питомниках лесничества, а также ветки этих деревьев.
Некоторые хвойные деревья продаются в горшках, при правильном уходе деревья можно весной пересадить на улицу и они продолжат успешно расти.
В прошлом году лесничество продало более 8500 елок и более 7000 веток елей. Например, в питомнике Раудондварис, расположенном недалеко от Каунаса, было продано около 2800 рождественских елок, 700 из которых покупатели забрали в горшках. Ежегодно елки рубят с учетом потребностей клиентов, без надобности их не вырубают. Невыкупленные елки в горшках в питомниках продолжают расти.
В акции по раздаче елок „Принеси Рождество в свой дом“, организуемой ежегодно перед Рождеством, лесники призывают не вырубать в лесу молодые деревца и не ломать их ветки. В традиционной акции раздаются ветки от уже срезанных елей или сосен. „Мы можем успокоить тех, кто считает, что вырубка деревьев на плантациях вредит природе - елки выращиваются только в питомниках, поэтому их вырубка не наносит вреда природе“, - пояснила Е. Калуна.
Какие правила следует соблюдать, чтобы елка, посаженная во дворе, росла? Собеседник советует держать ее в комнате и поливать до начала вегетации – примерно две недели, затем переместить в более прохладное помещение, следить, чтобы почва не пересыхала, пока не придет время пересадки.
Лакомство для лошадей
Елки также отправляются в конюшни, где становятся лакомством для лошадей. Дайва Завадскене, владелица конюшен в Молайняй, расположенного в Паневежском районе, приглашает семьи принести елки и вместе раздать их лошадям. Предполагается, что на зимний сезон обитателем конюшен хватит до 30 елок.
По словам собеседницы, лошадям нравятся еловые ветки и кора – зимой им не хватает витаминов, в сене их недостаточно, поэтому для лошадей еловые ветки являются естественным источником витаминов, а также средством потереть зубы, и наконец - отличная игрушка. Лошадям не подходят елки, посыпанных искусственным снегом, с украшениями. Однако, как отмечают владельцы конюшни, когда приезжают семьи, они стараются проследить, чтобы лошадям давали соответствующие елки.
Каждый год ведутся споры о том, какая рождественская елка – живая или искусственная – является более экологичным выбором. Часто считается, что искусственная елка, которую используют много раз, более экологична. Однако при производстве искусственной елки выделяется огромное количество углекислого газа, а настоящая елка, наоборот, при своем росте выделяет кислород. Обычно елки выращивают на специальных плантациях, а после окончания праздников их собирают и можно использовать дальше – они становятся кормом для лошадей или используются для производства биотоплива.
По словам Л. Черняускаса, искусственная елка должна использоваться не менее пяти лет, она не подлежит вторичной переработке, поэтому тем, кто решил попрощаться с искусственной елкой, следует сдать ее на площадку по сбору крупногабаритных отходов.
„В офисе компании Ecoservice ежегодно, начиная с 2005 года украшают искусственную елку, которая была привезена на площадку отходов, но наши коллеги решили, что она до сих пор отлично выполняет свою функцию, и делает это уже два десятилетия“, — рассказал менеджер по устойчивому развитию компании Ecoservice.
Выбрасывают не только елки
После праздников увеличивается и количество выброшенных елочных украшений – стеклянных и пластиковых игрушек – некоторые из которых разбиваются, ломаются, а некоторые - просто надоедает. Их нельзя бросать в стеклянную или пластиковую упаковочную тару, предназначенную для стеклянной и пластиковой упаковки. Стеклянные или пластиковые елочные игрушки не подлежат вторичной переработке, поэтому их место только в контейнерах для бытовых отходов.
Электрические гирлянды вместе с другими электронными устройствами или электронными игрушками необходимо сдавать на места сбора крупногабаритных отходов, небольшие устройства можно оставлять в специально отведенных местах в торговых центрах.