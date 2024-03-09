За время частичной блокады границы с Литвой польские фермеры проверили 14 000 грузовиков

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Координатор протеста польских фермеров Кароль Печиньский сказал, что за неделю частичной блокады литовской границы было проверено 14 000 грузовиков, а подробную информацию о том, что в них было, получат через неделю.

"Мы завершили протест в четверг, в 10.30 ч., за 7 дней польские инспекторы проверили 14 000 грузовиков. В некоторых везли зерно, муку, отруби. Подробнее о грузах будем знать через неделю, когда получил отчет Национальной администрации налогов", – сказал Печиньский.

"Были интересные случаи, но фермерам все детали неизвестны. Несмотря на то, что было проверено огромное количество тягачей, движение во время проверок было менее активным, а сами перевозчики и водители сказали, что ни одну машину с зерном не остановили", – продолжил он.

Печиньский заверил, что польские службы и в будущем намерены проводить незапланированные проверки грузов, их будут проводить часто.

"Мы будем следить за зерном, за импортом из Украины и России, а также за товарами, которые перерабатывают на литовских мельницах", – сказал он.

Напомним, что с 1 марта польские фермеры начали частично блокировать дорогу между Калварией и деревней Будзиско в Сувалкском повете, Польша.

В ходе акции, которая продлилась почти неделю, они проверяли количество перевозимого украинского зерна.

Ранее польские фермеры блокировали дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию.

Протест вызван, по мнению польских аграриев, недобросовестной конкуренцией, поскольку украинское зерно дешевле и это снижает цены на его продукцию по всей Европе.

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