За три месяца почти 100 вильнюсцев воспользовались услугами специальной линии по вопросам гражданской обороны

„С момента создания консультационной линии поступило в общей сложности около 100 звонков. При отсутствии чрезвычайных ситуаций линия работает с целью более эффективного консультирования, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации номер 19101 будет выполнять функцию горячей линии, по которой будет предоставляться самая актуальная информация, связанная с чрезвычайной ситуацией“, – сообщает пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

„Больший наплыв звонков на консультационный номер был зафиксирован сразу после его запуска, а также в дни военных учений, испытаний систем общественного оповещения и авиакатастрофы в Вильнюсе. Около трети звонивших интересовались, где находится ближайшее убежище или сооружение коллективной защиты, пятая часть – как они могут внести свой вклад в оборону страны, еще около 10% хотели узнать, как себя вести, если придется срочно покинуть дом“, – добавил он.