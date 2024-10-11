2024.10.11 09:21

За три дня досрочного голосования свою гражданскую волю выразили более чем 174 000 избирателей

 
ru.DELFI.lt
ELTA
досрочное голосование
досрочное голосование
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

За три дня досрочного голосования на выборах в Сейм свою гражданскую волю выразили более 174 тыс. избирателей, явка составила 7,4 проц., сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

По данным ГИК, самые активные – избиратели Сенамесчё-Жверинского (14,3 проц.), Антакальнисского (11,8 проц.), Жирмунского (11,1 проц.), Шяшкинско-Шнипишкского (10,4 проц.) избирательных округов в Вильнюсе, а также избиратели Центро-Жалякальнского (11,2 проц.) округа в Каунасе, Мариямпольского и Йотвингского (по 10,3 проц.) округов.

При этом самыми пассивными остаются избиратели Вильнюсского южного, Марю и Гарлявского округов, где явка составляет менее 4 проц.

По оценкам, в учреждениях здравоохранения, социальной опеки и социального обеспечения, воинских частях и местах отбывания наказаний проголосовали более 12 тыс. избирателей.

ГИК напоминает, что в пятницу начинается двухдневное голосование на дому. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, люди, нетрудоспособные по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать дома.

Во время выборов в Сейм правом голосования на дому решили воспользоваться почти 95 тыс. избирателей.

ELTA напоминает, что основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Второй тур выборов запланирован на 27 октября.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии