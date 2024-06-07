За три дня досрочного голосования более 85 000 избирателей проголосовали на выборах в Европарламент

В пятницу и субботу избирательные комиссии будут посещать избирателей на дому – этим правом решили воспользоваться почти 90 тыс. избирателей. Голосовать на дому могут лица с ограниченными возможностями, лица, осуществляющие на дому уход за лицами с ограниченными возможностями, лица, недееспособные по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше.