За спиленный дуб компания заплатит Вильнюсу 150 000 евро

Вильнюсский муниципалитет в июле 2023 года обратился в суд с требованием возместить ущерб на сумму 141 000 евро за спиливание ценного для города и общества дерева. Размер ущерба подсчитан по действовавшим на тот момент на рынке ценам на зеленые насаждения. После того как подрядчик предложил заплатить ущерб в размере 150 000 евро, рассмотрение дела в суде было прекращено.

"Дуб городу никто не вернет, но компенсацию мы сможем использовать для других зеленых насаждений, чтобы исправить нанесенный городу ущерб. Ежегодно в бюджете города определенную сумму выделяют на озеленение. После этого соглашения бюджет на такие проекты увеличится на 150 000 евро", – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.