За спиленный дуб компания заплатит Вильнюсу 150 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

ЗАО Rinktinės NT, которое без разрешения спилило дуб на ул. Цейкиню в столице, заплатит Вильнюсскому муниципалитету 150 000 евро. Муниципалитет указал, что деньги пойдут на проекты по озеленению города.

Вильнюсский муниципалитет в июле 2023 года обратился в суд с требованием возместить ущерб на сумму 141 000 евро за спиливание ценного для города и общества дерева. Размер ущерба подсчитан по действовавшим на тот момент на рынке ценам на зеленые насаждения. После того как подрядчик предложил заплатить ущерб в размере 150 000 евро, рассмотрение дела в суде было прекращено.

"Дуб городу никто не вернет, но компенсацию мы сможем использовать для других зеленых насаждений, чтобы исправить нанесенный городу ущерб. Ежегодно в бюджете города определенную сумму выделяют на озеленение. После этого соглашения бюджет на такие проекты увеличится на 150 000 евро", – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.

Напомним, что 20 мая 2023 года, в Вильнюсе, на ул. Цейкиню, на принадлежащем юридическому лицу участке, как подозревают, незаконно был спилен вековой дуб. Такие действия нанесли значительный ущерб интересам жителей.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии