За рождественские выходные получено 390 сообщений о нарушении прав ребенка

По словам директора Государственной службы по защите прав ребенка и усыновлению Илмы Скуодене, количество полученных сообщений в этом году по сравнению с прошлым годом выросло более чем в два раза, но трагических случаев в этом году удалось избежать, а полученные сообщения в основном носили типичный характер – это чрезмерное употребление алкоголя, насилие, конфликты между родителями.

"Несмотря на общий рост количества сообщений, следует помнить, что праздничные выходные в этом году были длиннее, что, вероятно, и является основной причиной увеличения количества сообщений. Мы также замечаем тенденцию роста сообщений не только во время праздников, а это означает, что наших людей все больше волнует находящийся рядом ребенок, мы все больше склонны обращаться за помощью", – цитируется в пресс-релизе И. Скуодене.