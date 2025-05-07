За пьяную охоту мэра ждет возмездие: комментировать инцидент он не желает

Дарюс Варнас, мэр Укмергского района попался пьяным на охоте. Несмотря на то, что он свою вину отрицал, наказания ему избежать не удалось. Варнасу назначен штраф, кроме того, два года ему запрещено охотиться.
Неприятности у мэра начались перед Рождеством. 21 декабря 2024 года инспекторы охраны природы проверили Варнаса на охоте, в его организме было 1,83 промилле. Оружие не было закрыто, поэтому был составлен протокол за нарушение.
Сам Варнас с нарушением не согласился и почти полгода судился, доказывая свою невиновность.
На звонки журналистов мэр не отвечает.
Инспекторам в суде удалось доказать, что протокол составлен по всем правилам. Такое решение было принято 29 апреля 2025 года. Варнасу назначен штраф в размере 1075 евро, кроме того, на 25 месяцев его лишили разрешения на участие в охоте.
Это постановление Варнас в течение 20 календарных рабочих дней может обжаловать.
Охотничий билет у Варнаса есть с 2015 года. Охотничий кружок, членом которого он является, возглавляет его брат Миндаугас Варнас.
Брат мэра сказал, что инспекторы охраны природы с ними никакой информацией не делятся.
Ситуацию Delfi прокомментировал адвокат Варнаса.
„Мы обжалуем постановление вовремя, его мы получили вчера (6 мая – Delfi), после установленного законом срока. Департамент опоздал с передачей постановления – может, оно принято и 5 мая, но заседание состоялось 28 апреля, можно посчитать, сколько дней составило опоздание. Но не в этом суть. Дело рассмотрели тенденциозно, не учитывая материалы. Что значит, не было закрыто оружие. Оружие было передано третьему лицу, это подтвердили очевидцы“, - сказал адвокат Людас Палтанавичюс, заметив, что Варнас в тот день стрелять не намеревался, он только участвовал в охоте как загонщик.
Он заметил, что у них есть претензии к процессу составления протокола, но сам факт того, что Варнас был пьян, не оспаривают.
„Был Варнас пьян или нет, он был не на рабочем месте, это его дело, что он делал в лесу. Приехал пообщаться с друзьями, но это не значит, что он участвовал в охоте. Не в кабинет же мэра пьяный приехал“, – сказал Палтанавичюс.