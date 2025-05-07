За пьяную охоту мэра ждет возмездие: комментировать инцидент он не желает

„Мы обжалуем постановление вовремя, его мы получили вчера (6 мая – Delfi), после установленного законом срока. Департамент опоздал с передачей постановления – может, оно принято и 5 мая, но заседание состоялось 28 апреля, можно посчитать, сколько дней составило опоздание. Но не в этом суть. Дело рассмотрели тенденциозно, не учитывая материалы. Что значит, не было закрыто оружие. Оружие было передано третьему лицу, это подтвердили очевидцы“, - сказал адвокат Людас Палтанавичюс, заметив, что Варнас в тот день стрелять не намеревался, он только участвовал в охоте как загонщик.