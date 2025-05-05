За последнее десятилетие наибольшие психологические трудности испытывало пожилое население

Правда, отмечается, что рост показателей не обязательно означает ухудшение общественного здоровья – он может указывать на то, что больше людей обращаются за помощью, что является позитивным изменением.
Исследование, проведенное Центром психического здоровья Института гигиены, показало, что с 2014 по 2023 год самые высокие показатели психических и поведенческих расстройств были выявлены среди людей в возрасте 65 лет и старше – в этой группе за десятилетие количество расстройств выросло в 1,6 раза. В следующей возрастной группе, включающей людей 45-64 лет, рост составил 1,2 раза.
Наиболее часто регистрируемыми расстройствами были невротические, стрессовые и тревожные расстройства, они составляли 36 проц. всех случаев. Далее следуют органические и симптоматические расстройства, составляющие 30 проц. случаев, и расстройства настроения, составляющие 27 проц. При этом 9 проц. всех случаев составляют психические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Последние встречаются в три раза чаще среди мужчин.
Кроме того, анализ показывает, что в 2014-2023 годах у женщин психологические расстройства диагностировались в 1,5 раза чаще, чем у мужчин. Однако в Центре психического здоровья отмечают, что показатели обращения мужчин за помощью по-прежнему остаются низкими – хотя общее число людей, обратившихся за психиатрической помощью, увеличилось в 1,7 раза, мужчины обращались к специалистам в 1,4 раза реже, чем женщины.
„Эти данные помогают нам лучше понять не только динамику распространенности психических и поведенческих расстройств, но и поведение общества – как люди обращаются за помощью, какие услуги им нужны, какие группы остаются более уязвимыми. Это важная основа для дальнейших решений лиц, формирующих политику в области здравоохранения“, - цитируется в сообщении Шарунас Аласаускас, директор Института гигиены.
„Данные показывают не только рост распространенности расстройств, но и то, что по мере улучшения доступности услуг всё больше людей обращаются за помощью. Это означает, что отношение меняется, стигматизация снижается, но вызовы остаются, особенно в старшей возрастной группе“, - подчеркнула Вита Шульските-Яникуне, руководитель Центра психического здоровья Института гигиены.
Министр здравоохранения Мария Якубаускене, вступившая в должность в декабре, назвала улучшение психического здоровья в стране одной из своих приоритетных задач. Поэтому программа правительства направлена на то, чтобы уделить внимание сектору психологических услуг.