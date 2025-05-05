За последнее десятилетие наибольшие психологические трудности испытывало пожилое население

Правда, отмечается, что рост показателей не обязательно означает ухудшение общественного здоровья – он может указывать на то, что больше людей обращаются за помощью, что является позитивным изменением.

Исследование, проведенное Центром психического здоровья Института гигиены, показало, что с 2014 по 2023 год самые высокие показатели психических и поведенческих расстройств были выявлены среди людей в возрасте 65 лет и старше – в этой группе за десятилетие количество расстройств выросло в 1,6 раза. В следующей возрастной группе, включающей людей 45-64 лет, рост составил 1,2 раза.