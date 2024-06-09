За полчаса - полная корзина грибов: килограмм стоит 12 евро

Покупатели в шутку спрашивают - не прошлогодние ли это грибы, но все же раскошеливаются и платят за них немалые деньги. В социальных сетях грибники делятся фотографиями лисичек, дубовиков. Миколога такое ранее появление грибов не удивляет.
Грибник Витаутас Штейнас из Паневежиса с женой Яниной первые грибы привез на рынок в пятницу. За 30–40 минут они набрали полную корзину грибов.
„Массово еще не растут, но корзину грибов мы набрали. В Зеленой пуще растут красивые подосиновики – красные, плотные не червивые“, – сказал Витаутас.
Он рассказал, что первые подосиновики нашел 29–30 мая, а в прошлом году они появились только в середине июня.
Килограмм подосиновиков Штейнасы продавали по 10–12 евро. Они продают грибы и кучками: 5–6 грибов за 5–6 евро.
Штейнас рассказал, что в другом лесу нашел несколько подберезовиков, дубовиков, лисички растут, но они еще маленькие.
Первые грибы собирает и представитель Паневежского комиссариата Орландас Буткус. Дубовики растут прямо во дворе его усадьбы. Он нашел из 15.
„Уже ели. Вкусные. В лесу, если нашел гриб, надо брать, вернешься позже - не найдешь, а в своем дворе можно ждать, когда станут нужного размера“, – сказал Буткус.
Он шутит, что они купили усадьбу с грибами в придачу.
Буткусы сеют грибы на своем участке - разбрасывают их фрагменты. Плюс они настаивали маслята на дрожжах и потом сеяли - эксперимент удался.
В планах - посев боровиков. „Когда стану пенсионером - не смогу ездить в лес, хотел бы собирать грибы во дворе“, – сказал он.
Работник Центра исследования природы Йонас Каспаравичюс сказал, что в этом году грибы пошли рано, но тут нет ничего сверхъестественного.
„Весной рано сошел снег. В начале марта снега не было. Природа словно чего-то ждала“, – сказал он.
Кроме того, было тепло, шли хорошие дожди. По словам Каспаравичюса, странно было бы, если бы грибы не росли.