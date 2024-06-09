За полчаса - полная корзина грибов: килограмм стоит 12 евро

Килограмм подосиновиков Штейнасы продавали по 10–12 евро. Они продают грибы и кучками: 5–6 грибов за 5–6 евро.

Он рассказал, что первые подосиновики нашел 29–30 мая, а в прошлом году они появились только в середине июня.

„Массово еще не растут, но корзину грибов мы набрали. В Зеленой пуще растут красивые подосиновики – красные, плотные не червивые“, – сказал Витаутас.

Грибник Витаутас Штейнас из Паневежиса с женой Яниной первые грибы привез на рынок в пятницу. За 30–40 минут они набрали полную корзину грибов.

Покупатели в шутку спрашивают - не прошлогодние ли это грибы, но все же раскошеливаются и платят за них немалые деньги. В социальных сетях грибники делятся фотографиями лисичек, дубовиков. Миколога такое ранее появление грибов не удивляет.

Штейнас рассказал, что в другом лесу нашел несколько подберезовиков, дубовиков, лисички растут, но они еще маленькие.

Первые грибы собирает и представитель Паневежского комиссариата Орландас Буткус. Дубовики растут прямо во дворе его усадьбы. Он нашел из 15.

„Уже ели. Вкусные. В лесу, если нашел гриб, надо брать, вернешься позже - не найдешь, а в своем дворе можно ждать, когда станут нужного размера“, – сказал Буткус.

Он шутит, что они купили усадьбу с грибами в придачу.

Буткусы сеют грибы на своем участке - разбрасывают их фрагменты. Плюс они настаивали маслята на дрожжах и потом сеяли - эксперимент удался.