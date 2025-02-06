2025.02.06 17:17

За первые три дня кампании Radarom! жители и предприятия страны пожертвовали 593 307 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA

ЗАО NT Service передало акции Radarom 50 комплектов антидронов Sky Wiper Moto.

Йонас Оман, глава организации Blue/Yellow, поддерживающей Украину, говорит, что отправка средств борьбы с беспилотниками в Украину ожидается в течение нескольких недель.

„Мы видим, что эти антидроны очень хорошие. Это не хорошая, а суперская вещь“, - в четверг на презентации Radarom журналистам сказал Й. Оман.

По состоянию на четверг за первые три дня кампании жители и предприятия страны пожертвовали 593 307 евро. В ходе всей кампании Й. Оман хотел бы собрать 10 млн евро.

Две трети собранных в ходе акции средств будут направлены на беспилотники и антидроны литовского производства, а оставшаяся треть пойдет на закупку оборудования украинского производства.

Акция сбора поддержки продлится до 24 февраля.

В ходе двух предыдущих кампаний предприятия и жители страны пожертвовали в общей сложности 22,8 млн евро. На них были закуплены 17 радаров, 69 антидронов, 4 специальных автомобиля для мобильных радаров и 1 141 комплект защитного снаряжения для солдат.

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