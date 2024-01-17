За пакетами для сортировки все еще стоят очереди: когда эти средства появятся в продаже?

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

В столичных магазинах все еще стоят очереди за пакетами и контейнерами для сортировки пищевых отходов. Эксперты говорят, что такой способ сортировки вряд ли даст хороший результат, поскольку пакеты рвутся в контейнерах еще до того, как их доставят к месту распределения мусора, да и содержимое пакетов может неприятно удивить, рассказали журналисты телеканала LNK.

Раньше средства для сортировки раздавали в муниципалитете и в староствах, сейчас очереди выстроились в магазинах.

"Мы узнали, что раздают. Очень удобно, можно взять. Магазин недалеко, вот и пришли", – рассказала одна женщина.

Не все люди стоят в помещении, очередь длинная, некоторые мерзнут на улице. Правда, и это не всех огорчает.

"Очень холодно, но видите, я жив и здоров", – сказал мужчина.

"Ничего страшного, одно удовольствие", – с улыбкой ответил другой.

В Вильнюсе – 280 000 домашних хозяйств, за месяц пакеты и контейнеры взяли лишь десять-пятнадцать процентов.

"Прошло 17 дней с тех пор, как муниципалитет стал раздавать эти средства. На сегодняшний день раздали 41 000 комплектов", – сказала представитель отдела коммунального хозяйства Эгле Бернотавичене.

До апреля средства для сортировки будут раздавать в магазинах.

Муниципалитет призывает предпринимателей подумать о производстве таких пакетов. "Мы надеемся, что торговцы выступят с инициативой и представят пакеты необходимого цвета в продажу", – сказала Бернотавичене.

Оранжевые пакеты в магазинах есть, но они слишком маленькие - но не на 10 литров. Правда, магазины обещают в скором времени предложить своим покупателям нужные пакеты.

"Те, кто не сможет прийти во время бесплатной раздачи, смогут купить в магазине, они появятся к середине января", – сказала представитель Maximа Раминта Гецявичюте.

Почти по всей стране для сбора пищевых отходов используют специальные контейнеры, только Вильнюсский регион решил, что это будет слишком дорогим удовольствием.

В Шяуляй у многоквартирных домов появилось 300 новых контейнеров для пищевых отходов, и при этом сбор за вывоз мусора не дорожает.

"Все подсчеты позволяют сделать вывод, что из-за сбора пищевых отходов не нужно повышать плату, денег достаточно", – сказала представитель Шяуляйского муниципалитета Эгле Бружене.

Правда, нередко говорят о том, что не все жители хорошо ознакомлены с порядком сортировки пищевых отходов.

"Подумайте о том, каким будет качество этих отходов,ведь не все жители знают, что эти оранжевые пакеты перед тем как бросить в контейнер надо очень плотно завязать", – сказала продекан факультета инженерии окружающей среды Vilnius Tech Аушра Зигмонтене.

Определенные опасения высказывают и сами жители.

"Я думаю, что дома будет больше тараканов. Было удобнее - собрал немного мусора и вынес", – сказал один.

Эксперты считают, что решение Вильнюса не оправдает себя.

Возникает вопрос прочности пакетов, ведь некоторые из них могут порваться еще до того, как попадут в место распределения мусора.

"Когда такие пакеты бросают в контейнер с другими отходами, отходы прессуют, вопрос - насколько эти пакеты прочные, не порвутся ли они", – сказала Зигмонтене.

Важно обратить внимание и на правила, указанные на контейнерах для сортировки, там сказано, какие отходы можно бросать в подобные пакеты.

Качественно рассортированные пищевые отходы будут использованы для производства компоста и удобрений, а остальные попадут в общую кучу мусора.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии