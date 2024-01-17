За пакетами для сортировки все еще стоят очереди: когда эти средства появятся в продаже?

Раньше средства для сортировки раздавали в муниципалитете и в староствах, сейчас очереди выстроились в магазинах.
"Мы узнали, что раздают. Очень удобно, можно взять. Магазин недалеко, вот и пришли", – рассказала одна женщина.
Не все люди стоят в помещении, очередь длинная, некоторые мерзнут на улице. Правда, и это не всех огорчает.
"Очень холодно, но видите, я жив и здоров", – сказал мужчина.
"Ничего страшного, одно удовольствие", – с улыбкой ответил другой.
В Вильнюсе – 280 000 домашних хозяйств, за месяц пакеты и контейнеры взяли лишь десять-пятнадцать процентов.
"Прошло 17 дней с тех пор, как муниципалитет стал раздавать эти средства. На сегодняшний день раздали 41 000 комплектов", – сказала представитель отдела коммунального хозяйства Эгле Бернотавичене.
До апреля средства для сортировки будут раздавать в магазинах.
Муниципалитет призывает предпринимателей подумать о производстве таких пакетов. "Мы надеемся, что торговцы выступят с инициативой и представят пакеты необходимого цвета в продажу", – сказала Бернотавичене.
Оранжевые пакеты в магазинах есть, но они слишком маленькие - но не на 10 литров. Правда, магазины обещают в скором времени предложить своим покупателям нужные пакеты.
"Те, кто не сможет прийти во время бесплатной раздачи, смогут купить в магазине, они появятся к середине января", – сказала представитель Maximа Раминта Гецявичюте.
Почти по всей стране для сбора пищевых отходов используют специальные контейнеры, только Вильнюсский регион решил, что это будет слишком дорогим удовольствием.
В Шяуляй у многоквартирных домов появилось 300 новых контейнеров для пищевых отходов, и при этом сбор за вывоз мусора не дорожает.
"Все подсчеты позволяют сделать вывод, что из-за сбора пищевых отходов не нужно повышать плату, денег достаточно", – сказала представитель Шяуляйского муниципалитета Эгле Бружене.
Правда, нередко говорят о том, что не все жители хорошо ознакомлены с порядком сортировки пищевых отходов.
"Подумайте о том, каким будет качество этих отходов,ведь не все жители знают, что эти оранжевые пакеты перед тем как бросить в контейнер надо очень плотно завязать", – сказала продекан факультета инженерии окружающей среды Vilnius Tech Аушра Зигмонтене.
Определенные опасения высказывают и сами жители.
"Я думаю, что дома будет больше тараканов. Было удобнее - собрал немного мусора и вынес", – сказал один.
Эксперты считают, что решение Вильнюса не оправдает себя.
Возникает вопрос прочности пакетов, ведь некоторые из них могут порваться еще до того, как попадут в место распределения мусора.
"Когда такие пакеты бросают в контейнер с другими отходами, отходы прессуют, вопрос - насколько эти пакеты прочные, не порвутся ли они", – сказала Зигмонтене.
Важно обратить внимание и на правила, указанные на контейнерах для сортировки, там сказано, какие отходы можно бросать в подобные пакеты.
Качественно рассортированные пищевые отходы будут использованы для производства компоста и удобрений, а остальные попадут в общую кучу мусора.