За отказ от загрязняющего окружающую среду автомобиля в Литве выплачивают компенсации

Сейчас принимают заявки на компенсации по двум проектам – "Поощрение более экологичных средств мобильности среди физических лиц" (5 млн. евро) и "Поощрение использования общественного транспорта и средств гармоничной мобильности (самокаты, велосипеды, каршеринг и т.д.)" (8 млн. евро).

Заявку на получение компенсации физическое лицо может подавать, если более экологичное транспортное средство было приобретено на его имя, а старый автомобиль был утилизирован и снят с учета. Компенсируется 1000 евро.

Экологичный автомобиль или другое средство должно быть зарегистрировано на имя заявителя не раньше, чем 16 января 2024 г. Автомобиль или другое электрическое средство передвижения с тем же номером VIN компенсируется только в рамках одной программы и только один раз.