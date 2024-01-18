За отказ от загрязняющего окружающую среду автомобиля в Литве выплачивают компенсации

 
ru.DELFI.lt
Automobilių tarša
Automobilių tarša

Жители, которые откажутся от загрязняющего окружающую среду автомобиля, и купят более экологичное транспортное средство или годовой билет на проезд в общественном транспорте, велосипед, электросамокат и др. могут обращаться за компенсациями в Агентство по управлению проектами в сфере охраны окружающей среды. На компенсации выделено 15 млн. евро, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Сейчас принимают заявки на компенсации по двум проектам – "Поощрение более экологичных средств мобильности среди физических лиц" (5 млн. евро) и "Поощрение использования общественного транспорта и средств гармоничной мобильности (самокаты, велосипеды, каршеринг и т.д.)" (8 млн. евро).

Заявку на получение компенсации физическое лицо может подавать, если более экологичное транспортное средство было приобретено на его имя, а старый автомобиль был утилизирован и снят с учета. Компенсируется 1000 евро.

Экологичный автомобиль или другое средство должно быть зарегистрировано на имя заявителя не раньше, чем 16 января 2024 г. Автомобиль или другое электрическое средство передвижения с тем же номером VIN компенсируется только в рамках одной программы и только один раз.

Компенсация по второй программе составляет не больше 1000 евро. Один заявитель может получить компенсацию не больше чем на два средства передвижения: например 500 евро за электрический велосипед, трехколесник, квадроцикл и 300 евро за велосипед или электрический самокат. Компенсации выплачиваются с 16 января 2014 года.

Заявки можно подавать до 31 декабря 2025 г. через информационную APVIS. Прием заявок завершится, когда закончатся выделенные на компенсации средства.

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