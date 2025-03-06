За нетрезвое вождение бывшая заместитель министра культуры лишена прав на 1,5 года

Судья Павелас Куялис сказал, что Урбанавичене передают на поруки матери на 1,5 года и освобождают от уголовной ответственности.

Кроме того, на 1,5 года ее лишают прав на вождение автомобиля и с нее взыскивают стоимость автомобиля BMW (за рулем которого ехала женщина) – 7000 евро.

Это решение суда может быть обжаловано.

Согласно материалам дела, 19 декабря 2024 года в 22.07 ч. в Вильнюсе, на ул. Жирмуну автомобиль BMW, которым управляла нетрезвая (1,95 промилле) Урбанавичене (1976 г.р.), зацепил стоявший автомобиль Ford.