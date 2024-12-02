За неделю распродаж "Черной пятницы" жители Литвы на онлайн-покупки потратили около 71 млн евро

По данным банка, в „Черную пятницу“ клиенты совершили около 200 тыс. платежей за приобретенные онлайн товары, а за всю неделю было совершено почти 1,2 млн платежей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, количество покупок выросло, соответственно, на 10 проц. и 6 проц.
В среднем на одну покупку онлайн-покупатели тратили около 60 евро, и эта сумма была примерно на десятую часть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, в „Черную пятницу“ расходы на одну покупку в интернете составили в среднем около 62 евро, что, по сравнению с прошлым годом, было примерно на 10 проц. ниже.
Следует отметить, что не все товары, купленные во время массовых распродаж, приносят радость. По данным опроса банка, лишь около пятой части (22 проц.) жителей, совершающих покупки во время распродаж, говорят, что ни разу не пожалели о купленных товарах. Кроме того, менее половины граждан (45 проц.) утверждают, что всегда пользуются купленными вещами.
Первое место среди неиспользуемых или используемых несколько раз вещей занимают одежда и обувь. 43 проц. жителей указали, что не носят или носили такие вещи лишь несколько раз. На втором месте среди обычно неиспользуемых товаров, купленных на распродажах, находятся косметика и товары гигиены (31 проц.), на третьем месте – товары для хобби (28 проц.).