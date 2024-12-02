За неделю распродаж "Черной пятницы" жители Литвы на онлайн-покупки потратили около 71 млн евро

По данным банка, в „Черную пятницу“ клиенты совершили около 200 тыс. платежей за приобретенные онлайн товары, а за всю неделю было совершено почти 1,2 млн платежей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, количество покупок выросло, соответственно, на 10 проц. и 6 проц.

В среднем на одну покупку онлайн-покупатели тратили около 60 евро, и эта сумма была примерно на десятую часть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, в „Черную пятницу“ расходы на одну покупку в интернете составили в среднем около 62 евро, что, по сравнению с прошлым годом, было примерно на 10 проц. ниже.